El aspecto físico de la actriz que interpretó a Georgina en Gossip Girl preocupa a los fans

Michelle Trachtenberg, quien interpretó a Regina Sparks en Gossip Girls, actualmente tiene 38 años de edad y según los fans luce irreconocible

Gossip Girl se estrenó en el 2007 y contó con 6 temporadas que culminaron en el 2012. Blair Waldorf, Dan Humphrey, Serena van der Woodsen, Nate Archibald, y Chuck Bass se convirtieron en algunos de los personajes más icónicos de las series juveniles de las últimas décadas, pero no olvidemos a la antagonista de Gossip Girl que nos dio unos cuantos dolores de cabeza: Georgina Sparks, quien fue interpretada por Michelle Trachtenberg. En aquel entonces, la artista tenía 22 años de edad y era conocida por haber participado en películas y series como Harriet la espía, Sueños sobre hielo, 17 otra vez y Buffy, la cazavampiros.

Actualmente, Michelle tiene 38 años y ha sido severamente criticada por los signos de la edad y los cambios físicos que ha presentado con el paso del tiempo. Pero ella no se ha quedado callada...

El aspecto de la actriz que interpretó a Georgina Sparks en Gossip Girls preocupa a los fans

Durante las últimas semanas, Michelle Trachtenberg ha estado publicando algunas elfies en las que presume su nuevo cambio de look: ahora tiene las puntas del pelo teñidas de rosa y luce espectacular. Sin embargo, algunos de sus seguidores han optado por señalar “lo diferente que luce” e incluso han asegurado que sufre de trastornos alimenticios o incluso alguna enfermedad.

"¿Por qué parece una drogadicta de 60 años?”, “Dios mío, ¿qué le pasó?”, “Lo siento por ti, ya que estás haciendo pasar tu posible problema médico como si no fuera nada... ojos amarillentos, dedos hinchados... hay algo mal desde el punto de vista médico, y espero que todo se solucione”, “No se ve saludable. No es hate, es preocupación”, “Totalmente irreconocible” y “Para los que crecimos contigo nos hace difícil verte así, ojalá no sea nada malo y solo sea la adultez”, son algunos de los comentarios que han dejado en sus publicaciones.

Michelle no se quedó callada y decidió responder el hate que ha recibido con el siguiente comentario: “Dato curioso: Esta es mi cara. No hay desnutrición, no hay problemas. ¿Por qué tienes odio? Compra un calendario”, dijo, haciendo referencia al paso del tiempo y a que ya no es una adolescente.