Eiza González y cómo su personaje en ‘El problema de los 3 cuerpos’ desafía los estereotipos

Después de casi una década sin ser parte de una serie de manera regular, Eiza González vuelve a la televisión como una de las protagonistas de 3 Body Problem (El problema de los 3 cuerpos), creada por los responsables de Game of Thrones: David Benioff, D.B. Weiss, y de True Blood, Alexander Woo.

“Tenía miedo, definitivamente tenía miedo. Mi agente de televisión solía bromear, ‘hola, ¿me recuerdas?’. Obviamente Baby Driver fue un papel fundamental para mí, pero Robert (Rodríguez) me dio mi primera oportunidad en From Dusk Till Dawn y yo no habría conseguido Baby Driver sin esa serie. Al principio, (aceptar 3 Body Problem) me dio miedo porque conlleva una gran responsabilidad, pero en el momento en que leí esos guiones, pensé: “Sería estúpido si no quisiera ser parte de esto”. Es increíblemente dinámico, inteligente e innovador”, nos compartió Eiza en entrevista durante el festival SXSW.

Eiza González: Una latina contemporánea

Si bien las latinas cada vez tienen más presencia en la pantalla, a Eiza le enorgullece poder interpretar aquí a una brillante científica, y con ello, desafiar los estereotipos.

“Sentí que sería increíble revertir y, poner de cabeza, el enfoque estereotipado de la gente hacia las mujeres latinas. Este papel es la encarnación de lo que creo que es la mujer latina del siglo XXI. Auggie es dinámica, inteligente, emocional y tiene una gran brújula moral. Cree en lo éticamente correcto, y además es amable, apasionada y ambiciosa”, detalló la mexicana.

La actriz que empezó su carrera en México en telenovelas como Lola: Érase una vez y Amores verdaderos se considera una mujer perseverante, aunque no necesariamente una inspiración.

“No me gustaría sentir que estoy en un lugar en el que voy a inspirar a la gente, porque creer que puedes hacerlo es bastante egoísta y autoindulgente. Espero que el impulso y la visión que tengo por tratar de esforzarme -y fallo en el proceso, no lo he logrado todo el tiempo, pero hago lo mejor que puedo y sigo avanzando- es lo que me gustaría que las personas sientan y reconozcan que pueden hacer”, reflexiona.

3 Body Problem. (L to R) Jovan Adepo as Saul Durand, Eiza González as Auggie Salazar in episode 101 of 3 Body Problem. Cr. Ed Miller/Netflix © 2024 ED MILLER/NETFLIX

Para ella, aceptar el fracaso es parte de la trayectoria.

“Simplemente vivo consciente de que no siempre voy a triunfar, pero puedo morir en el intento. Espero que, en última instancia, si algo que hago tiene éxito, permita que otras personas puedan lograr su propio éxito”, agrega.

Eiza reconoce paralelamente que el camino que ahora recorre fue transitado previamente por otras mexicanas.

“Tener éxito a veces abre puertas para otros; me pasó a mí, yo no estaría aquí si Salma (Hayek) no hubiera dado ese gran salto; ella hizo una gran diferencia para mí. En última instancia, solo espero que más y más miembros de nuestra comunidad latina -en todos los departamentos; desde la escritura hasta el director de fotografía y la dirección-, pueden cruzarse, y como compañera latina haré lo mejor que pueda para apoyarlos y crear oportunidades para que lo hagan”, anhela.

Los Oxford Five

En 3 Body problem, Eiza interpreta a Auggie Salazar, quien forma parte de un grupo de científicos jóvenes conocidos como los Oxford Five. El resto lo completan Saul Durand (Jovan Adepo), Jack Rooney (John Bradley), Jin Cheng (Jess Hong), y Will Downing (Alex Sharp).

Aunque la serie maneja varias líneas de tiempo, una de las principales tiene lugar en el presente, cuando la ciencia parece romperse a medida que los experimentos en todo el mundo comienzan a fallar. Ante ello, los Oxford Five debe descubrir por qué.

“Los Cinco de Oxford, realmente luchan, y verdaderamente se apoyan el uno al otro. Eso me hizo pensar que todos deberíamos valorar una amistad como esa”, nos contó Zine Tseng, quien interpreta a la joven Ye Wenjie, con quien inicia la historia.

“Hablando especialmente de los Cinco de Oxford, todos tenemos diferentes enfoques sobre cómo hemos adquirido la información y la inteligencia, y funcionan muy bien juntos. Es importante considerar cómo tus acciones tienen reacciones y cómo afectan a otras personas. Creo que la serie lo muestra muy bien”, añadió Jovan, quien interpreta a Saul.

3 Body Problem. (L to R) Eiza González as Auggie Salazar, Jess Hong as Jin Cheng, Saamer Usmani as Raj Varma, Jovan Adepo as Saul Durand, Alex Sharp as Will Downing in episode 103 of 3 Body Problem. Cr. Ed Miller/Netflix © 2024 ED MILLER/NETFLIX

El toque emocional

Dentro de la trama, Will, personaje interpretado por Alex Sharp, es uno de los que tiene un recorrido más emocional.

“Es un viaje extraordinario. Él es una especie de héroe silencioso, un héroe improbable que emprende un viaje personal épico. Es una historia muy íntima, y muchas de mis escenas fueron tranquilas, pero a la vez están sucediendo muchas cosas. Él realmente cambia en algún momento. Como actor, realmente fue emocionante poder interpretarlo; es un material muy rico y una gran psicología de personaje”, compartió Sharp.

Pasado y presente

La Trilogía de libros de Liu Cixin: “Recuerdo del pasado de la Tierra” inicia con Ye Wenjie, una joven en la China de los años 60 que presencia el asesinato de su padre; desde entonces, sus decisiones repercuten en el espacio y el tiempo hasta el presente. Tanto Rosalind Chao como Zine Tseng interpretan a Ye, de quien se ve la evolución a lo largo de la serie.

“Zine comenzó el viaje, ella filmó su parte primero y yo recibí todo su material. Básicamente, ella sentó las bases. Yo tuve la suerte de que ella lo hiciera muy bello, y con una interpretación tan compleja que pude tomar eso y luego agregar mis matices a la experiencia de Zine para expandirla, pero al final realmente fue el guión. El guión realmente nos puso todo”, detalló Rosalind Chao.

La novela tiene un gran número de seguidores con lectores por todo el mundo, incluida la propia Zine.

“Soy una gran admiradora de los libros. Y particularmente Ye Wenjie llamó mi interés porque casi todos los eventos por los que ha pasado pusieron en peligro su vida y todavía está viva, aguantando. Eso es poderoso. Y pensé: ese es el espíritu que quiero poder conducir y dejar salir en el personaje”, dijo Zine.

“Interpretar a Ye te hace fuerte, porque básicamente tiene el espíritu de una sobreviviente y se adapta a circunstancias extremas, ya sea con decisiones correctas o incorrectas; dependiendo de qué tan avanzado estés en el episodio. Somos afortunadas de interpretarla. Al estar en sus zapatos pude imaginarme la sensación de que cuando eres mayor, todavía te ves a ti misma como una persona joven. A pesar de que tenía el cabello pintado de blanco y arrugas, en mi mente todavía era Zine interprendo a Ye”, enfatizó Rosalind.

3 Body Problem. (L to R) Eiza González as Auggie Salazar, Jess Hong as Jin Cheng, Saamer Usmani as Raj Varma, Jovan Adepo as Saul Durand, Alex Sharp as Will Downing, John Bradley as Jack Rooney in episode 101 of 3 Body Problem. Cr. Ed Miller/Netflix © 2023 ED MILLER/NETFLIX

Una serie de proporciones épicas

Esta historia, una de las series más caras de Netflix, muestra cómo la humanidad puede unirse frente a una crisis, pero ante todo, el elenco desea que los espectadores pasen un buen momento.

“Queremos hacer de esto un espectáculo, y lo hemos hecho con el mayor respeto por la audiencia. La serie no es condescendiente con los espectadores. Esto no es algo que puedas ver mientras cocinas o haces algo más; necesitas sentarte y concentrarte”, dijo Liam Cunnigham, quien interpreta a Thomas Wade. “Los personajes que David Benioff, D.B. y Alex nos han dado están fantásticamente bien escritos y son totalmente dimensionales. Y los sigues en este viaje junto al resto de la raza humana por una amenaza existencial que llega a nuestras costas”.

“Realmente se siente como si hubiéramos hecho ocho películas. ¡De verdad!” apuntó Benedict Wong, conocido por interpretar a Wong en el universo cinematográfico de Marvel, “Quienes hayan leído los libros e imaginado este mundo quedarán atónitos al ver cómo se ha logrado visualmente. Y las personas que nunca han oído hablar de él, y que no tienen idea de qué trata, solo podrán disfrutarlo”.