¿Dónde conseguir brazaletes de la amistad para el concierto de Taylor Swift?

¿Ya tienes tu brazalete de la amistad para intercambiar con otro fan en el concierto de Taylor Swift? Te decimos cómo consegui uno...

Taylor Swift la está rompiendo con su gira, The Eras Tour. De acuerdo a The Recording Academy, el tour de la cantante se ha posicionado como uno de los más exitosos de la última década. Gran parte de este logro es gracias a los Swifties, quienes no se han perdido las presentaciones de Taylor e incluso han viralizado en redes sociales un trend que están llevando a cabo durante los conciertos de Taylor Swift: intercambiar brazaletes de la amistad.

¿Qué son los brazaletes de la amistad de Taylor Swift?

Todo surgió a raíz de la letra de You’re On Your Own Kid de Taylor Swift, la cual dice lo siguiente: “Porque había páginas pasadas con los puentes quemados. Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo”.

Y los Swifties lo hicieron: comenzaron a crear brazaletes de la amistad para intercambiar con otros fanáticos durante los conciertos de Taylor Swift. Se trata de pulseras en las que usualmente se incluye el nombre de alguna canción o era de la intérprete, cuentas coloridas en forma de corazones, estrellas, flores y otras referencias de Taylor Swift. De hecho, algunas celebridades ya se han unido a este trend, tales como Jennifer Lawrence, Nicole Kidman y Paul Rodd.

I’m going to post the video of Jennifer Lawrence accepting my friendship bracelet and hope that it blows up on swiftie Twitter #PhillyTSErasTour @taylornation13 pic.twitter.com/R9UwxsYV2k — John (@johnbaernes) May 15, 2023

¿Dónde conseguir los brazaletes de la amistad para el concierto de Taylor Swift?

Muchos Swifties optan por hacer ellos mismos sus propios brazaletes; si tú también quieres plasmar tu esencia en tu pulsera, te recomendamos comprar el kit The Eras Bracelet, el cual incluye 10 paquetes de cuentas y cristales (1 por cada Era) con figuritas para decorar tus pulseras, además de un paquete de letras blancas con negro, hilo elástico y letras al azar de colores.

Dónde comprar brazaletes de la amistad para el concierto de Taylor Swift Amazon

Pero si no estás familiarizada con la técnica para crear pulseras, no te preocupes, porque también puedes comprarlas ya hechas a través de Etsy, en donde tienen infinidad de modelos inspirados en The Eras Tour. O bien, Mercado Libre es otro portal en donde podrás encontrar diferentes opciones de brazaletes de la amistad para el concierto de Taylor Swift.

Dónde conseguir brazaletes de la amistad para el concierto de Taylor Swift Etsy

Y tú, ¿ya tienes tu brazalete?