Cuántos seguidores perdió Beyoncé tras el arresto de Sean Diddy Combs

Hay muchas escalofriantes teorías que relacionan a Beyoncé con Sean Diddy Coms, lo que la ha llevado a perder una gran cantidad de seguidores.

El arresto de Sean Diddy Combs ha dejado mal paradas a una gran cantidad de celebridades que asistían a sus White Parties, en las cuales había sustancias ilícitas y una gran cantidad de abusos sexuales. Ashton Kutcher, Justin Bieber, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Jay Z, Beyoncé y más, son algunas de los artistas que asistían a los polémicos eventos organizados por el rapero, y es precisamente la intérprete de Single Ladies quien se encuentra en el ojo del huracán por su aparente conexión con Diddy.

Se dice que Beyoncé saltó a la fama gracias a que Sean Diddy Combs, quien en aquel entonces (2003) era uno de los productores discográficos más exitosos y la ayudó en la industria musical. Además, otra de las teorías asegura que hay una razón específica por la que los artistas incluyen a Beyoncé en sus discursos de agradecimiento durante las premiaciones de música, y es que de no hacerlo, se verían afectados por las influencias de Sean Diddy Combs.

Cuántos seguidores perdió Beyoncé tras el escándalo de Sean Diddy Combs

Otra escalofriante teoría señala que Sean Diddy Combs estuvo involucrado en la muerte de dos estrellas en ascenso que podrían haber competido con Beyoncé: Aaliyah y Lisa Lopes, quienes fallecieron en “misteriosos” accidentes”. Por lo mismo, durante las últimas semanas se viralizó la canción de J.Cole llamada She Knows, la cual dice Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left Eye (Lisa Lopes). She knows.

Traducida, esta frase de la canción dice: Descansa en paz Aaliyah. Descansa en paz Lisa Lopes. Ella sabe. Se cree que la última frase hace referencia a que Beyoncé sabe detalles sobre la muerte de ambas cantantes.

Desde el arresto de Sean Diddy Combs, Beyoncé ha perdido más de 5 millones de seguidores en Instagram; actualmente cuenta con 314 millones de followers.