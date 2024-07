“Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar”, dice parte del contrato

Hace algunos días se filtro el supuesto contrato prenupcial de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes se casaron el pasado 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. Su matrimonio dividió opiniones en redes sociales debido a la premura con la que fue organizada la boda, además de que la intérprete de Qué agonía ha sido señalada como la tercera en discordia en la ex relación de Nodal y Cazzu.

Debido a que Christian tiene fama de cambiar rápidamente de pareja sentimental y de enamorarse a primera vista, se dice que fue obligado a firmar un contrato que estipula que le será fiel a Ángela, de otra forma deberá pagar una suma millonaria.

Cuánto le tendría que pagar Christian Nodal a Ángela Aguilar en caso de serle infiel

De acuerdo a diversos medos de comunicación, se filtró el controversial contrato prenupcial de Ángela y Christian, el cual habría sido escrito por Pepe Aguilar. Fue Michelle Ruvalcaba quien reveló en su canal de YouTube que de no serle fiel a la cantante, Nodal debería pagarla 12 millones de dólares: “Andan sacando que Don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejarán en vergüenza, sabiendo cómo es el otro. Don Pepe Aguilar es un hombre muy astuto, es un hombre exageradamente astuto. Sabe cómo es él (Nodal), él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y que no ve más allá, y a lo mejor el señor se puso listo y está cuidando la economía, la carrera de su hija y la reputación de su hija”.

“Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar, dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar sin haberle sido infiel, de lo contrario al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar”, se lee en el supuesto documento, el cual aun se desconoce si fue editado.