Cómo lucían tus artistas favoritas cuando eran niñas y cómo comenzó su carrera

Las artistas que forman parte de esta lista han impactado al mundo de varias maneras y diversos ángulos; ya sea en la industria de la música o en el área del emprendimiento femenino, se aseguraron de que el mundo no se olvide de su nombre. Con el paso del tiempo, ellas mismas decidieron hacer públicas algunas fotos de su infancia, para que sus seguidores tuvieran presente que todas ellas también tuvieron un pasado antes de la fama.

Así eran estas famosas de pequeñas

Selena Gómez

Inició su carrera a sus cortos 10 años cuando apareció bajo el papel de Gianna en la exitosa serie Barney y sus amigos, donde tuvo la oportunidad de demostrar sus grandes habilidades como cantante. Tras haber aparecido en varias películas y series de televisión dirigidas al público infantil, en el 2009 lanzó su primer álbum de estudio: Kiss & Tell.

Miley Cyrus

La exitosa actriz y cantante creció en un hogar influenciado fuertemente por la música, pues es hija del cantante de country Billy Ray Cyrus. Fue el show de Disney, Hannah Montana, en donde Cyrus apareció del 2006 al 2011, lo que la llevó al estrellato y dio por iniciada su carrera en la industria del espectáculo.

Rihanna

La historia de Rihanna es toda una fuente de inspiración para muchos, pues creció en un hogar disfuncional dominado por la violencia y el conflicto. Situaciones que con fuerza y coraje superó para en el 2003 ser descubierta por el productor musical Evan Rogers, con quien grabó su primer demo que la llevó directo a la fama.

Ariana Grande

La actriz y cantante nació en Florida en 1993 e inició su carrera cuando tenía 15 años, en el musical de Broadway del 2008 titulado 13. Fue en el 2010 cuando saltó a la fama gracias a la serie de Nickelodeon Victorious, donde interpretó a Cat y le demostró al mundo sus grandes habilidades en la música.

Shakira

No es exagerado afirmar que Shakira se convirtió en una de las figuras de la música pop más importantes de los años 2000. Destinada desde joven a la grandeza, comenzó a escribir sus propias canciones a sus 8 años, y a pesar de que sus primeras producciones con una disquera fueron un fracaso, el disco “pies descalzos” se encargó de posicionar su carrera.

Karol G.

Su carrera inició en su adolescencia, cuando apareció en la versión colombiana del reality show The X Factor. Con el tiempo decidió perseguir su gran sueño de formar parte de la industria musical y en el 2014 se mudó a Nueva York, donde firmó un contrato con Universal Music Latino.

Kim Kardashian

La modelo y empresaria comenzó a ganarse un lugar en la farándula a principios de los años 2000, cuando apareció en varios medios de comunicación dado a que era amiga de Paris Hilton. Fue en el 2007 cuando brincó a la fama en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Es sorprenderte poder observar los cambios que estas artistas han tenido a lo largo del tiempo; cada una de ellas, ha mejorado muchos aspectos de sus vidas para crear una mejor versión de ellas mismas.