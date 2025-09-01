Chloë Grace Moretz se casó y así fue su vestido de novia

La actriz sorprendió a sus fans al anunciar que oficialmente está casada con Kate Harrison

Este 2025 va a pasar a la historia como uno de los mejores para el amor en el mundo de las celebridades. Desde compromisos como el de Taylor Swift y Travis Kelce a bodas sorpresa como la de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison.

El precioso vestido de novia de Chloë Grace Moretz

Fue a través de redes sociales que la actriz de Carrie dio a conocer la noticia de su matrimonio con su novia Kate Harrison, con quien ha sostenido una relación desde 2018 y a principios de este año anunciaron su compromiso.

Es nueve meses después que Chloë compartió imágenes de sus vestidos de novias y agradeció al diseñador Nicolas Ghesquière y a la casa de moda francesa Louis Vuitton por hacer de su boda un día muy especial.

De momento no se sabe cuándo y dónde se llevó a cabo la ceremonia nupcial, al igual que la lista de invitados es un misterio. Pero no es de sorprender, ya que la pareja ha procurado mantener lo más privado posible su romance.

Por lo que no nos queda más que desearles lo mejor en esta nueva etapa como pareja y seguir abiertas a sorpresas que el amor en el mundo de las celebridades nos pueda dar este año.