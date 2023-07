Un futbolista acaba de ser añadido a la lista de contactos de Kendall Jenner, ¡te decimos de quién se trata!

Kendall Jenner y Bad Bunny son una de las nuevas parejas del momento. La modelo y el cantante comenzaron a salir hace varios meses y han sido vistos juntos en múltiples ocasiones y en distintos eventos, confirmando de esa forma su romance. De hecho, recientemente fueron fotografiados cenando juntos en un lujoso restaurante de Puerto Rico, sin embargo, la estrella de Keeping Up With The Kardashians está en el ojo del huracán después de haber sido vista divirtiéndose con uno de los futbolistas más reconocidos del mundo: Kylian Mbappé.

Después de que la noticia se diera a conocer, los internautas comenzaron a cuestionarse si Kendall y Bad Bunny terminaron su relación, señalando que hay una notoria química entre la modelo y el deportista.

Captan a Kendall Jenner divirtiéndose con uno de los futbolistas más famosos del mundo

Fue el pasado 4 de julio cuando el multimillonario, Michael Rubin, organizó una exlusiva fiesta en The Hamptons, a la cual estuvieron invitados Beyonce, Jay-z, Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, Kylian Mbappé y más. La supermodelo y el capitán en el Paris Saint-Germain FC fueron vistos divirtiéndose juntos en la pista de baile mientras bailaban al ritmo de la música.

Kendall Jenner baila toda la noche con el futbolista francés de $ 180 millones Kylian Mbappe ( ♩ ♫ ♪ Cual foco ? ) en una fiesta repleta de estrellas en los Hamptons . pic.twitter.com/1VXmkHKnQu — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) July 7, 2023

Esta no es la primera vez que Kendall y Kylian coinciden; las celebridades se conocieron en marzo, cuando ella se tomó una foto con el futbolista en París. Hasta el momento, los representantes de la modelo y el deportista no han dado declaraciones al respecto.