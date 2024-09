Camila Cabello, Sabrina Carpenter y su rivalidad por Shawn Mendes en los MTV VMAs 2024

El mensaje que habrían mandado Camila Cabello y Sabrina Carpenter sobre su enemistad en los MTV VMAs 2024

No solo en las películas y series, como The Vampire Diaries, o Crepúsculo, se han hecho presentes los famosos triángulos amorosos que tanto suspenso le ponen a las relaciones sentimentales; en la industria del entretenimiento sucede lo mismo. Lo hemos visto con Selena Gomez, Justin Bieber y Hailey Baldwin, o bien, con Olivia Rodrigo, Joshua Bassett y Sabrina Carpenter. Es precisamente esta última artista quien se encuentra envuelta en otro supuesto triángulo amoroso que volvió a dar de qué hablar durante los MTV VMAs 2024.

Shawn Mendes y Camila Cabello mantuvieron un noviazgo durante dos años, hasta que en noviembre de 2021 hicieron pública su ruptura. Posteriormente, en el 2023, el cantante fue relacionado de forma sentimental con Sabrina Carpenter, con quien habría tenido un breve romance que habría quedado plasmado en algunas de las letras de sus nuevas canciones, como Taste, Dumb and Poetic y Coincidence.

De acuerdo a los fans, Camila Cabello abordó esta situación en la letra de su canción Can Friends Kiss?: “No me gusta tu nueva chica, ella no me conmueve / Cuando hablas de ella, me pongo de mal humor”, dice parte de la letra.

Camila Cabello y Sabrina Carpenter y su rivalidad por Shawn Mendes en los MTV VMAs 2024

Ahora, Sabrina, Shawn y Camila se reencontraron en los MTV VMAs 2024 y de acuerdo a algunos internautas, revelaron mucho sobre su triángulo amoroso a través de sus outfits.

Mientras que Shawn y Camila visitieron looks completamente negros, un color que hace referencia al misterio, la elegancia y el poder. Sabrina optó por un vestido blanco, que simboliza la paz y la imparcialidad. Según Cosmopolitan España, se tiene la teoría de que con el color de sus outfits, Shawn y Camila reflejaron su alianza (como amigos), mientras que se dio a entender que Sabrina fue quien tuvo que mantenerse al margen de su relación.

Getty

Getty