Cami, la artista chilena que va con paso firme a convertirse en un referente de la industria musical

Cami es una de las artistas más influyentes en la escena musical de Chile. Ha explorado distintos géneros y la diversidad en su música la caracteriza al no encasillarse con nada. La cantante nos cuenta cómo conoció una nueva faceta de ella en la producción que la ha hecho sentirse mucho más conectada con su música.

¿Cómo empezaste y en qué momento supiste que la música es para ti?

“Siempre tuve una conexión muy especial con la música desde muy chica, me fascinaba la idea de la tarima, del escenario. Me parecía increíble lo que generaba en el público ver a alguien o cantar una canción que generara histeria colectiva. Me parecía un súper poder el saber que el artista era capaz de movilizar emociones, gritos y aplausos.

Como me asombraba mucho empecé a tocar flauta traversa como a los seis años y crecí con un instrumento muy cerca entonces aprender a leer música y relacionarme con ella fue algo que siempre estuvo en mí. En mi cabeza no había otra opción, no tenía pensado algo más que no fuese la música. Terminó ocurriendo que entre un programa de talento y eso fue potenciando espacios laborales que fueron dirigiendo mi carrera artística hacia donde estoy ahora que estoy por lanzar mi cuarto disco.

Estoy muy feliz y agradecida del camino que me han dado con mucho con mucha vitalidad de enfrentar este nuevo proceso de estreno, me siento en el mejor momento creativo de mi carrera. Hasta ahora creo que fue como un desbloqueo de lo que estaba buscando a nivel sonoro. Estoy muy metida en la producción de lo que hago entonces yo también me ha permitido encontrarme con espacios que al principio me costaron un poco más descifrar o me costaron para tener esa autoría o autoridad frente a lo que estaba haciendo y hoy en día me siento autora, productora y directora de lo que hago. Es hermoso, es muy lindo poder vivir el arte así.”

Algo bueno de la música hoy en día es que están las puertas más abiertas a que el artista empiece a encaminarse a otras partes justo como lo mencionas, la producción, ¿cómo ha sido para ti, lo harías para alguien?

“Estoy canalizando todo el aprendizaje y como te decía toda esta autoría en lo que estoy haciendo me parece que componer y producir para otras personas es una tremenda habilidad que todavía no he indagado y tampoco siento que la tengo desarrollada. Es muy lindo producir porque te va guiando a nivel lírico y conceptual, para dónde va la canción y que no solamente hay una manera de de cantarla, sino que también te va enseñando que estas son las mejores formas de cantar una canción o de escribir sobre ella.

Entonces creo que hoy en día tener ese espacio de autoridad frente a lo que hago y liderar ese camino de producción y de musicalidad también me ha ayudado a confiar en mi criterio, en mí y en mi musicalidad y mis gustos. Me siento mucho más artista hoy que hace 3-4 años, pero no por superioridad sino porque he trabajado más en que esa autoría se vea reflejada y se sienta en la lírica. Hay veces cuando los equipos son muy grandes, había alguien externo al cual, yo le entregaba el proyecto para como completar producción o completar la mezcla y muchas veces no quería molestar entonces no era completamente clara con lo que quería sino que prefería quedarme callada.

Era una una sumisión muy ridícula de mi parte porque no había por qué callar lo que quería o lo que estaba buscando. Esa capacidad de comunicación y de gusto también se ha ido desarrollando en mí misma y ha sido muy lindo verlo reflejado porque ahora lo veo tangible en mí, en mi obra y en mis canciones.”

‘Quiero toda mi vida de vuelta’, es el primer vistazo de lo que se viene en Anna Vol. 2, ¿de dónde viene la inspiración de este sencillo y por qué elegiste este?

“Es una canción de una declaración de principios. Yo creo que la música es un poco eso, el resignificar el dolor y resignificar esos espacios que tuvieron bombardeos emocionales. Es un canal de comunicación donde la música es una forma de generar comunidad y colectividad con base en un mensaje, un ritmo, un feeling o una sensación y ‘Quiero Toda Mi Vida de Vuelta”'un poco es eso.

Ese relato de verbalizar esta necesidad de recuperar ese espacio de encarar el dolor y ese tiempo y también de hablar por las mujeres cercanas, hombres y personas o individuos que hayan pasado por algún tipo de dolor y que hayan sentido que les han arrebatado algo. Uno siente que te arrebatan vitalidad, alma, vida y fue lo que me pasó, yo sentí que que era tanto el dolor que estaba perdiendo como el tiempo, no me sentía dueña de mi vida. Sentía que alguien se había llevado algo consigo y esta canción relata un poco lo que exige ese tiempo y eso que te arrebataron de vuelta exigirlo.

Lo bonito de estas canciones es que cobran vida, cuando cada individuo le da una un sentido o lo enmarcan en un contexto de su vida o en una situación. Yo solamente soy el canal que bajó esta información, pero estoy segura, que cada persona que escucha este tema va a resonar de distinta manera y va a resonar en distintas profundidades también.”

¿Qué nos espera en Anna Vol. 2, dirías que es una como línea narrativa esta segunda parte o es el inicio de otra de otra historia?

“Es la continuación del volumen 1, no tiene su propia historia pero sí hay un claro hilo conductor. Cada canción es muy distintas y si hay algo por lo que me he preocupado y por lo que he trabajado es porque cada canción sea individual y tenga súper marcada su característica, personalidad, sus colores y matices. Sin duda he trabajado muchísimo también en que todas puedan verse como un universo y como un imaginario tanto a nivel musical como visual, o sea, los ritmos dentro de este disco son súper importantes.

Rítmicamente te conmueve, en Quiero Toda Mi Vida de Vuelta cuando entra la parte del vídeo es muy glorioso, épico y muy movilizador. Como entran las cuerdas, tiene un sentido de esperanza. Por otro lado, hay otra canción que tiene un beat mucho más sexy, sensual y como físico. También hay otra canción que tiene más que ver con el trance y con la forma en la que podemos encontrar esos espacios de descubrimiento en nuestra mente, solamente en nuestra intelectualidad, sino que cada canción del disco tiene su propio mundo, pero están en el mismo universo, la producción es la forma que uno tiene para trenzar la obra.”

Ahora los artistas ya no están tan obligados a encasillarse solo en un género y pueden experimentar para darnos obras más completas y diversas. Cami ha descubierto otras partes de ella gracias a experimentar con nuevos ritmos y catalogar su música en solo un género sería muy difícil. Ahora a nada de cerrar el año, Cami nos cuenta que se viene para ella este 2025.

“Primero la entrega de Anna Vol. 2. La gira va a ser súper importante porque también nos va a guiar por una por una corriente más electrónica, en vivo, particularmente. Estamos armando un show muy visual y muy sensorial, vamos a estar en distintas partes tocando, incluido México, que hoy en día es un hogar para mí. Me hace súper feliz saber que estamos creciendo en este país y que están pasando cosas importantes y nuevas en un mercado que siempre he mirado con mucha admiración y he buscado la forma de de ser guiada por este. Me hace muy feliz estar tocando en México, también tocamos ahora en el Lunario y estamos por anunciar una nueva fecha para marzo. Así que nada, estoy muy contenta en ese sentido y con ganas de irme de gira, que es lo que más disfruto.”