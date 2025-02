Bridget Jones está de vuelta y los protagonistas nos contaron TODO lo que tienes que saber

Han pasado años desde la última vez que vimos a nuestra querida Bridget Jones en pantalla, pero ahora regresa con ‘Bridget Jones: Mad About the Boy’, una nueva entrega que promete ser divertida, conmovedora y, sobre todo, inolvidable.

En Cosmo, tuvimos la oportunidad de hablar con Renée Zellweger, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor y el director Michael Morris, quienes nos contaron cómo ha sido revivir esta historia, qué podemos esperar de los nuevos personajes y por qué esta película resonará con las nuevas generaciones. Te contamos...

Renée Zellweger as Bridget Jones in Bridget Jones: Mad About the Boy, directed by Michael Morris. Photo Credit: Jay Maidment / Uni

Michael, ¿qué te atrajo de dirigir esta nueva película?

Michael Morris: Fue una combinación de cosas. Primero, como muchas personas, tengo mi propia relación con Bridget, así que fue emocionante sentir que había un espacio para mí dentro de esta franquicia. Segundo, todo comenzó con la novela de Helen Fielding, Mad About the Boy. Entendí que había una oportunidad para hacer una película que fuera muy “Bridget"—divertida, ligera y encantadora—pero que también hablara de temas más profundos, como la pérdida y cómo seguir adelante tras un momento difícil. Esa mezcla de emociones fue lo que realmente me emocionó.

Renée, Bridget es un personaje icónico y una parte fundamental de tu carrera. ¿Cómo fue volver a interpretar este papel en esta nueva etapa de su vida (y de la tuya)?

Renée Zellweger: Siempre es un placer. Es como una reunión entre amigos, con caras conocidas y nuevas. Amo a este personaje desde hace mucho tiempo, así que es maravilloso volver a meterme en su mundo y descubrir quién es en este momento de su vida.

(from left) Shazzer (Sally Phillips), Tom (James Callis), Bridget Jones (Renée Zellweger) and Jude (Shirley Henderson) in Bridget Jones: Mad About the Boy, directed by Michael Morris. Photo Credit: Jay Maidment / Uni

La película es nostálgica, pero también tiene un enfoque fresco y moderno. ¿Cómo lograste equilibrar ese tono con la comedia romántica?

Michael Morris: Porque así es la vida. La vida rara vez es una sola cosa. Mi esposa siempre dice que, cuando era niña, cada vez que llegaba a Disneylandia, empezaba a llorar… porque sabía que en algún momento tendría que irse. Siempre estamos sintiendo emociones opuestas. Incluso cuando vemos fotos familiares felices, hay una parte de nosotros que piensa: “Wow, esos días ya pasaron”. Me interesa explorar esa dualidad: la alegría y la tristeza coexistiendo. Afortunadamente, esto es algo que también entusiasmó a Renée, Chiwetel y Hugh. Todos compartimos esa atracción por las emociones complejas.

Chiwetel, cuéntanos sobre tu personaje y su relación con Bridget.

Chiwetel Ejiofor: Interpreto al Sr. Wallaker, un maestro en la escuela del hijo de Bridget, Billy. A lo largo de la historia, mi personaje comienza a conocer más sobre lo que han vivido como familia y, de alguna manera, intenta ayudar a Billy con los desafíos que enfrenta tras su reciente pérdida.

(from left) Mr. Walliker (Chiwetel Ejiofor) and Bridget Jones (Renée Zellweger) in Bridget Jones: Mad About the Boy, directed by Michael Morris. Photo Credit: Jay Maidment/Unive

¿Cómo crees que esta historia resonará con las nuevas generaciones?

Michael Morris: Espero que el público vea esta película y sienta que una comedia romántica puede ser más que solo entretenimiento ligero. Puede ser una historia rica y significativa. Algunas de mis películas favoritas han sido comedias románticas que, además de hacerme reír, me han hecho reflexionar sobre la vida. Me encantaría que la audiencia se sorprendiera con eso. Pero, sobre todo, quiero que pasen un buen rato viéndola.

Leo, tu personaje, Rockster, trae una nueva energía y desafíos a la vida de Bridget. ¿Cómo lo describirías?

Leo Woodall: Rockster es un joven que, en muchos sentidos, tiene un alma vieja. Siente que es más maduro de lo que realmente es, pero a la vez muestra su inmadurez en ciertos momentos. Tiene una gran preocupación por el medio ambiente y quiere hacer del mundo un lugar mejor. Pero lo más importante es que su conexión con Bridget es muy real. Desde que se conocen, hay una chispa entre ellos, algo genuino y especial.

(from left) Roxster (Leo Woodall) and Bridget Jones (Renée Zellweger) in Bridget Jones: Mad About the Boy, directed by Michael Morris. Photo Credit: Jay Maidment/Unive

Bridget siempre ha sido imperfecta, pero también empoderada. ¿Cómo crees que este mensaje de amor propio se reflejará en la película y resonará con los discursos actuales?

Michael Morris: Es una gran pregunta. En la primera película, Colin Firth nos dio una de las frases más memorables: “Eres perfecta tal como eres”. Él quería que ella lo creyera. Y creo que ahora, tantos años después, Bridget realmente se celebra a sí misma. No intenta ser alguien que no es, y eso me parece mucho más poderoso que alguien que busca la perfección superficial. Para mí, ser auténtico, sin disculpas, es una forma de fortaleza.

¿Qué crees que sentirá el público al ver la película? ¿Por qué Bridget sigue siendo un personaje tan querido?

Renée Zellweger: Desde que Helen la creó en los 90, la gente ha visto reflejada su propia vida en ella: sus experiencias, sus metidas de pata, su humanidad. Es esperanzadora en su imperfección, y eso inspira. Esta película tiene mucho de lo que nos resulta familiar, pero también nos muestra cómo la vida nos cambia. En este caso, Bridget enfrenta la pérdida, y sabemos que nunca eres la misma persona después de perder a alguien. Esta historia explora cómo redefinir tu vida tras una pérdida y encontrar la felicidad otra vez.

(from left) Mark Darcy (Colin Firth) and Bridget Jones (Renée Zellweger) in Bridget Jones: Mad About the Boy, directed by Michael Morris. Photo Credit: Jay Maidment / Uni

¿Creen que esta película tendrá el mismo impacto generacional que las anteriores?

Chiwetel Ejiofor: En cierto modo, creo que incluso más. Ahora hay más generaciones que pueden conectar con ella. Desde adolescentes hasta adultos que han crecido con Bridget, creo que es una película multigeneracional. Hay algo en ella para todos.

‘Bridget Jones: Mad About the Boy’ no es solo el regreso de un ícono del cine, sino una historia que nos recuerda que la vida es una mezcla de caos, amor, risas y desafíos… y que siempre vale la pena seguir adelante. ¿Lista para llorar de risa y tristeza a la vez?

En cines el 14 de febrero.