Blake Lively responde tras demanda millonaria de Justin Baldoni

Desde que Blake dio a conocer que demandaría a su director y coprotagonista de It Ends With Us por acoso sexual, la atención de millones no se ha despegado de la batalla de legal que se ha desarrollado alrededor de este par. Ahora con la demanda de Baldoni en contra de Lively, Ryan Reynolds y su publicitas, la tensión ha ido en aumento.

Ya que en la demanda de 179 páginas, Baldoni acusa a Lively y a Reynolds de supuesta extorsión, difamación y reclamos relacionados con el incumplimiento del contrato vinculado a la realización y lanzamiento de It Ends With Us. En dicha demanda Justin también menciona que Blake usó el hecho de ser amiga de Taylor Swift como herramienta para tomar el control de la película.

Ante estas y muchas más acusaciones, el equipo legal de Lively compartió un comunicado con The Hollywood Reporter diciendo lo siguiente:

“Esta es una historia muy antigua: una mujer denuncia el acoso sexual y las represalias, y el abusador intenta darle la vuelta a la situación con la víctima. Esto es lo que los expertos llaman DARVO: Deny. Attack. Reverse Victim Offender (negar, atacar, revertir la situación de la víctima y el agresor)”

De momento no se han hecho comentarios adicionales por el equipo de Lively ni por parte de Reynolds. Tampoco se ha comentado algo con relación a esta respuesta por parte de Baldoni o su equipo legal.