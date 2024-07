Benji Gregory: la triste historia de la estrella de ALF, que murió a los 46 años

Si creciste en los 90 seguro recordarás la serie de televisión ALF, la historia de una familia norteamericana, los Tanner, que vive con un simpático extraterrestre. El menor de la familia, Brian Tanner (protagonizado por el actor Benji Gregory), le daba a la serie la parte tierna de la historia. Por desgracia, la vida de Benji Gregory nunca fue fácil. El actor falleció a los 46 años.

La noticia fue confirmada por su hermana, Rebecca Pfaffinger, quien informó que la causa oficial de la muerte aún está pendiente de confirmar. Según Pfaffinger, Gregory y su perro de servicio, Hans, fueron encontrados sin vida en su auto el 13 de junio pasado en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona. Todo indica que el actor se quedó dormido en el vehículo y falleció por un golpe de calor.

Benji Gregory. PHOTO: BENJI GREGORY/ INSTAGRAM

Benji Gregory. PHOTO: BENJI GREGORY/ INSTAGRAM

Benjamin Gregory Hertzberg nació el 26 de mayo de 1978 en Los Ángeles, California. Alcanzó la fama a los 8 años interpretando a Brian Tanner en ALF, en 1986. La serie narraba las aventuras de una familia suburbana cuya vida cambia con la llegada de un alienígena llamado ALF.

Además de ALF, Gregory participó en otras populares series de los 80, como The A-Team, Punky Brewster y Amazing Stories. Asimismo participó en películas como Jumpin’ Jack Flash, de 1986, protagonizada por Whoopi Goldberg, y en la película animada Once Upon a Forest, de 1993.

Gregory se alejó de la actuación cada vez más y en 2004 se convirtió en meteorólogo para la Marina de los Estados Unidos. Su base de trabajo era Biloxi, Mississippi.

Su hermana reveló que Gregory vivió con trastorno bipolar y depresión gran parte de su vida, por lo cual recibía tratamiento. También contó que tenía un trastorno del sueño que lo obligaba a estar varios días sin dormir, algo que tal vez tenga relación con su muerte.