Ben Affleck culpa a la “miserable” Liga de la Justicia de su alcoholismo

“Fue duro. Y empecé a beber demasiado”. Con estas palabras ha señalado Ben Affleck a Liga de la Justicia y su infernal rodaje después de que Joss Whendon sustituyera a Zack Snyder en la dirección, como la causa de su grave recaída en el alcoholismo. El actor considera que los problemas surgidos a raíz de la trágica salida de Snyder y la nefasta planificación de la producción golpearon fuertemente su vida tanto personal como profesional.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en la que el director de Adiós pequeña, adiós y Argo ha hecho un repaso de toda su trayectoria, Affleck ha detallado el estrés y el caos producidos por el rodaje de la fallida cinta de DC estrenada en 2017. “Fue la peor experiencia que he vivido en un negocio que está lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón”, ha confesado el intérprete.

Además, el actor ha explicado que tenía la esperanza de que Joss Whedon arreglara el desastre del filme, pero el realizador no fue capaz de remontar las cosas y, al comprobar la deriva que estaba tomando un proyecto en el que estaba muy implicado --además de interpretar a Batman en el Universo DC Affleck también se preparaba para escribir y dirigir una película del caballero oscuro en solitario-- el actor comenzó a beber para ahogar sus penas.

“Hubo una idea de que alguien [Joss Whedon] viniera, en plan: ‘Te rescataré y haremos 60 días de rodaje y escribiré una cosa entera alrededor de lo que tienes. Tengo el secreto’. Y no era el secreto. Eso fue duro. Y empecé a beber demasiado”, confiesa.

“Esta no es la vida que quiero”

El protagonista de Perdida y Triple frontera ha profundizado más acerca del grave problema de alcoholismo que ha sufrido a lo largo de toda su carrera, y que empeoró exponencialmente con el rodaje de Liga de la Justicia. “Estaba de vuelta en el hotel en Londres, era eso o saltar por la ventana. Y pensé, ‘Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Me siento miserable’”, indica Affleck, que vio en el alcohol la vía rápida para escapar de los problemas surgidos en la grabación de la cinta de DC.

Además, el actor también ha destacado esta negativa experiencia como la razón por la que no quiere volver a participar en ninguna película de superhéroes. “Iba a dirigir un Batman, y [Liga de la Justicia] me hizo decir: ‘Me retiro. No quiero volver a hacer nada de esto. No me conviene’”, indica Affleck, que también remarcó que su negativa a participar en los proyectos de DC en el futuro no tiene nada que ver con el nombramiento de James Gunn.

“No tengo nada en contra de él. Es un buen tipo, seguro que hace un gran trabajo. Simplemente no quiero entrar en la compañía y dirigir de la forma en la que lo están haciendo. No estoy interesado”, explicó acerca del nuevo director creativo de DC Studios.

CINCO MINUTOS EN THE FLASH

La última aparición, en principio, de Ben Affleck dentro del Universo DC será en la futura cinta de The Flash protagonizada por Ezra Miller que llegará a los cines el próximo 16 de junio. Affleck ha hablado también sobre su papel en la cinta y cómo ha conseguido coger el tono del Caballero Oscuro, a pesar de no querer interpretarlo más.

“Finalmente descubrí cómo interpretar a ese personaje [Batman], y lo clavé en The Flash. Durante los cinco minutos que estoy allí, es realmente genial. Gran parte es sólo el tono. Tienes que averiguar, ¿cuál es tu versión de la persona? ¿Quién es el tipo que se ajusta a lo que puedes hacer? Traté de encajar en un Batman”, ha explicado el intérprete.

Por Europa Press