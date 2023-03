The Last Of Us: Bella Ramsey es ‘queer’ como Ellie y así responde a los ataques homófobos

Al igual que su personaje en ‘The Last Of Us’, Bella Ramsey también se define a sí misma como una persona ‘queer’

El tercer capítulo de The Last of Us generó polémica por su historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Parece que en la temporada 2 Ellie (Bella Ramsey) también tendrá una relación homosexual, por lo que la protagonista no ha dudado en responder a los ataques homófobos contra la ficción de HBO Max. También lee: Bella Ramsey responde a los ataques homófobos contra The Last of Us: “Que Ellie sea ‘queer’ es importante”

En esa misma entrevista, la actriz defendió la criticada trama de Bill y Frank. “No es como si toda la gente gay explotara y ya no existiera. Creo que es realmente importante. Esa historia de amor es hermosa y desgarradora. Creo que es realmente bueno e importante que las personas puedan sentirse representadas, y la esperanza es que genere un impacto tanto en las personas que no forman parte de la comunidad como en las personas que sí", reivindicó. En una entrevista con GQ le preguntaron a Ramsey cómo afrontaría la trama de la segunda entrega, en la que probablemente Ellie vivirá un romance con Dina. “No estoy particularmente ansiosa por eso”, confesó. “Sé que la gente pensará lo que quiera pensar. Pero tendrán que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene tramas gay, porque tiene un personaje trans, eso es cosa tuya y tú te lo estás perdiendo. No me va a dar miedo. Creo que eso viene desde un punto de vista de vista de desafío”, añadió.

Bella esponde a los ataques homófobos contra The Last of Us: “Que Ellie sea ‘queer’ es importante”

Cabe destacar que Ellie es lesbiana en el videojuego original, un detalle que Craig Mazin prometió mantener en la ficción. “Que Ellie sea ‘queer’ es importante. Fue algo que realmente me encantó de ella desde el principio. Y me encantó la forma en que se trató en la historia, sin que fuera un gran problema. Realmente no se habla de eso, simplemente existe y eso es lo que más me gusta de ello. Es un aspecto superimportante. Estoy muy feliz de haberla interpretado porque sé que ella significa mucho para mucha gente y es un honor para mí encarnar eso”, confesó Ramsey durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused.

En esa misma entrevista, la actriz defendió la criticada trama de Bill y Frank. "No es como si toda la gente gay explotara y ya no existiera. Creo que es realmente importante. Esa historia de amor es hermosa y desgarradora. Creo que es realmente bueno e importante que las personas puedan sentirse representadas, y la esperanza es que genere un impacto tanto en las personas que no forman parte de la comunidad como en las personas que sí", reivindicó.