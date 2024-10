Belinda responde a quienes aseguran que planeó su caída en el Paris Fashion Week

Aunque Anitta auxilió a Belinda, el tropezón no sólo dejó marcas físicas en ella, también fue una gran enseñanza de que no todo es perfección…

Luego de hacerse viral el momento en el que la princesa del pop se tropezó en la pasarela del L’Oreal en el Paris Fashion Week, Belinda recibió todo el apoyo a través de miles de mensajes de aliento por la forma en la que enfrentó la situación con ayuda de Anitta quien también se encontraba sobre la pasarela en ese momento y corrió en su auxilio rompiendo todo protocolo de la moda y la alta costura.

El mensaje de sororidad y compañerismo que lanzaron ambas celebrities a sus seguidoras luego del incidente fue recibido y arropado con mucho amor, aunque posteriormente surgió el rumor de que la caída había sido planeada por Belinda para hacerse viral, por lo que ella rápidamente reaccionó a través de sus redes sociales.

Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L’Oreal, ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente fue un accidente que a cualquiera le pasa, y una gran lección para mí.





Soy una persona a la que le gusta controlar todo, en cuanto a mi trabajo, que todo salga perfecto, y pues me doy cuenta de que soy un ser humano y que a veces uno se cae, y lo más importante, literalmente es, aunque parezca de película o de historia de fantasía, volverse a levantar. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero pues yo creo que a todos nos han pasado las caídas típicas. Belinda responde a sus haters

Belinda reconoció que su andar por la pasarela no fue lo que ella planeaba debido a esa caída inesperada que dejó fuertes moretones en sus rodillas, sin embargo, también está consciente de que esa experiencia le dejó grandes enseñanzas ya que no sólo Anitta se solidarizó con ella, también lo hicieron Jane Fonda y Andie MacDowell, dos de sus actrices favoritas, quienes no dudaron en acudir a consolarla.

Lloré después de la pasarela. Real me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?! Belinda

Aunque la perfección es característica de Leo, signo zodiacal que rige a Belinda, su actuación en el desfile de L’Oreal la deja satisfecha por los lazos de amistad que surgieron y gracias a la respuesta de su público, por ello niega rotundamente que su caída haya sido planeada.