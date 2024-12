Barry Keoghan responde a las críticas tras su separación con Sabrina Carpenter

Con la noticia de la separación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, las redes sociales han estado llenas de opiniones divididas, ya que uno de los rumores más fuertes sobre la separación, es que hubo una infidelidad por parte de Keoghan.

Lo que incluso una fuente cercana a Barry salió a desmentir diciendo lo siguiente:

"Él siempre le fue muy fiel desde el principio, no hubo ninguna tercera persona involucrada en su ruptura ni en ningún otro momento de su relación. Los informes que indican lo contrario son totalmente inventados.”

Pero parece ser que estas declaraciones no fueron suficientes para los usuarios, ya que el hate hacia Keoghan continuo incluso llegando a afectar a su familia, por lo que el actor rompió su silencio y compartió un comunicado en redes sociales que dice lo siguiente:

“Solo puedo sentarme y soportar tanto. Mi nombre ha sido arrastrado por Internet de maneras a las que normalmente no respondo.

Tengo que responder ahora porque está llegando a un lugar donde se están cruzando demasiadas líneas. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo dejar que estas cosas distraigan de mi familia y mi trabajo. Los mensajes que he recibido nadie debería tener que leerlos. Absolutas mentiras, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedas imaginar.

Arrastrando mi carácter y todo por lo que trabajé extremadamente duro y por lo que represento.

Hablando de cómo fui un bebé expuesto a la heroína y cómo crecí y arrastrando a mi querida madre a ello también. Tocando a la puerta de mi abuela.

Sentados fuera de la casa de mis bebé e intimidándolos. Eso está cruzando la línea.

Todos los días trabajo más duro para esforzarme en todos los niveles para ser la persona más sana y fuerte para ese chico. Quiero brindarle oportunidades para que aprenda, fracase y crezca. Quiero que pueda mirar a su papá, que confíe plenamente en mí y que sepa que lo respaldaré pase lo que pase.

Necesito que recuerdes que tendrá que leer TODO esto sobre su padre cuando sea mayor.

Por favor, sean respetuosos con todos

Gracias, x”