Así lucía Kris Jenner cuando trabajaba en una tienda de donas a los 18 años

Así era la vida de Kris Jenner a los 18 años de edad, cuando terminó la preparatoria y tenía un trabajo como sobrecargo y como encargada de una tienda de donas

No es noticia nueva que el clan Kardashian-Jenner, conformado por Kris, Kendall, Kylie, Khloé, Kourtney y Kim, se ha sometido a una serie de cirugías estéticas con el objetivo de transformar y potenciar su belleza. En el caso particular de la matriarca de la familia, quien cumplió 68 años el pasado 5 de noviembre,

“Me he hecho bótox, láser y cosas de esas”, expresó Kris en el pasado durante un episodio de Keeping Up With The Kardashians, sin temor a sincerarse sobre sus cirugías estéticas. También reveló que en los años 80 se sometió a una operación para aumentarse el pecho, pero en el 2010 decidió revertirla. Otros medios señalan que la multimillonaria se realizó un lifting facial, una operación para reducir la papada, un aumento de pómulos y labios y una rinoplastia.

Pero ¿cómo lucía Kris Jenner al natural, es decir, antes de someterse a sus cirugías plásticas?

La foto que prueba que Kris Jenner era idéntica a Kendall Jenner antes de sus cirugías estéticas

La cuenta de Instagram, @plasticne, compartió el antes y el después de Kris Jenner. La primera fotografía del collage muestra a la matriarca del clan Kardashian con 18, 19 o 20 años de edad. En la misma imagen describen que tras finalizar la preparatoria, Kris trabajó en una tienda de donas, y un año después se unió a American Airlines como sobrecargo.

En aquel entonces su fortuna era de 10 mil dólares, mientras que hoy en día, al ser la mente maestra detrás del imperio Kardashian, Kris cuenta con aproximadamente 190 millones de dólares, pues se lleva el 10% de cada dolar que ganan sus hijas, además de que también es fundadora de KKW Beauty.