¡Regresemos en el tiempo! Mira cómo lucía Kris Jenner en su juventud...

Empresaria y la matriarca del clan más famoso de Hollywood, esa es Kris Jenner. Con una brillante mente, mucho trabajo y talento, Kris logró posicionar a su familia como una de las más poderosas, multimillonarias y exitosas del medio de entretenimiento. Gracias al reality show, Keeping Up With The Kardashians, tanto Kris como sus hijas, Kendall, Kylie, Khloé, Kim y Kourtney se convirtieron en reconocidas modelos, emprendedoras y celebrities.

Y es que en su juventud, Kris Jenner, de 67 años, era igual de diva que sus hijas. A través de Instagram, la estrella de televisión compartió un throwback que dejó a sus millones de seguidores con la boca abierta, pues demostró que cuando era joven lucía igual que su hija, Kendall.

Así lucía Kris Jenner en bikini en los años 80; ¡idéntica a Kendall Jenner!

Kris Jenner regresó en el tiempo y compartió una fotografía de ella en la década de los 80, utilizando un traje de baño rosa de una sola pieza, sombrero de playa de paja y lentes de sol.

"¡Puedes sacar a la chica de los 80, pero no puedes sacar los 80 de la chica!”, subtituló la instantánea. “¡Este traje de baño es uno de mis favoritos de todos los tiempos y los estilos icónicos de @bodyglove nunca pasan de moda!”

Mientras que algunos internautas aseguran que Kris tenía todas las vibras de Kylie, otros señalan que físicamente era idéntica a Kendall.