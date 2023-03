Así luce actualmente la actriz que protagonizó la película de ‘Matilda’

Seguramente recuerdas la historia de Matilda Wormwood, una niña que desde pequeña demostró ser sumamente inteligente; desafortunadamente sus padres nunca se dieron cuenta de sus dones porque pertenecía a una familia disfuncional, sin embargo, con el paso del tiempo ella comenzó a desarrollar poderes psíquicos sin ayuda de nadie. Este film tuvo mucho éxito en los años 90, pero ¿te has preguntado qué pasó con la actriz que interpretó a esta pequeña niña?, ¡aquí te contamos los detalles!

Así Luce Mara Wilson, la actriz que le dio vida a Matilda Wormwood

Mara Wilson nació en Estados Unidos en el año de 1986. Comenzó a desarrollar cierto interés por la actuación cuando vio a su hermano Dany grabar un par de comerciales, después les pidió a sus padres que la inscribieran a clases de actuación.

Pocas personas saben que Mara no sólo le dio vida a Matilda, también tuvo otros papeles dentro de varias películas; a los 6 años de edad llegó a la pantalla grande con la película, Papá por siempre junto a Robin Williams y después participó en otra filmación llamada Milagro en la calle 34.

Cuando la actriz comenzó a entrar a la adolescencia, se alejó de las cámaras y el mundo del espectáculo para dedicarse a escribir su propia biografía, así fue como creó su libro: Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

Foto: Penguin Books

Además, a lo largo de su trayectoria Mara Wilson ha tenido varias participaciones en teatro y ha sido actriz de doblaje en series como BoJack Horseman y Big Hero 6; por otro lado, desde hace algunos años, escribe artículos para The New York Times y también ha colaborado en diferentes podcasts como Welcome to Night Vale.

Mara y su vida personal

A los 12 años de edad, Mara Wilson fue diagnosticada con Trastorno Obsesivo Compulsivo, TDAH y ansiedad. Sus padecimientos impulsaron a la actriz a ayudar a otros jóvenes, contando su experiencia y colaborando con organizaciones que apoyan a los chicos que sufren enfermedades mentales.

Después de un terrible atentado que acabó con la vida de 49 personas de la comunidad LGBT, en Orlando, Florida, la actriz tomó la fuerza suficiente para declararse bisexual y solidarizarse con los familiares de las víctimas.