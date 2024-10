Sean Diddy Combs habría utiliado cianuro para afectar a un artista de Hollywood que conocía muchos de sus “secretos” y delitos

Nuevas acusaciones continúan saliendo en contra de Sean Diddy Combs, quien se encuentra detenido desde el pasado 16 de septiembre en en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por una serie de delitos, incluidos tráfico sexual, crimen organizado, violación, portación de armas y transporte de personas de prostitución.

Ahora, un artista de Hollywood aparentemente habría sido envenenado por el rapero con el objetivo de “silenciarlo”.

Artista de Hollywood acusa a Sean Diddy Combs de envenenarlo para mantenerlo en silencio

Se trata de Jamie Foxx, quien el año pasado estuvo hospitalizado e incluso al borde de la muerte. El atista incluso lanzó un programa en Netflix titulado “One more chance: an evening with Jamie Foxx”, en el cual habla más a fondo sobre lo que le pasó.

“Tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia. Cuando la gente me pregunta si esto es un ‘show’ de comedia de ‘stand up’, digo que no, es una explicación artística de algo que salió terriblemente mal”, explicó sobre su proyecto de televisión. Según Media Take Out, Jamie informó “a miles de personas que ‘Diddy’ lo drogó y que esa fue la razón por la que sufrió un derrame cerebral.

El camarógrafo, director y productor del programa, Arthur “Choke no Joke” Alston, pudo tener acceso a información confidencial durante el rodaje y señaló que de acuerdo a declaraciones de Jamie Foxx en el escenario, Sean Diddy Combs fue el responsable de lo que le pasó.

“Diddy fue el responsable de lo que le pasó, y él es el que llamó al FBI sobre Combs. No creo que estuviera bromeando. Sé cuándo alguien está preparando un chiste y también cuando habla en serio”, explicó.

Por otro lado, el famoso guardaespaldas de Hollywood, Big Homie .CC, también dijo en una entrevista con ‘Cam Cap News’ lo siguiente: “Sé que [Combs] envenenó a Jamie Foxx, y él lo denunció al FBI por eso”, y añadió que Diddy utiliza cianuro para envenenar a las personas que quiere silenciar.

El cianuro interviene con la respiración celular y puede coasionar confusión, agitación, ataques, taquicardia, hipotensión, arritmias y otros problemas respiratorios, como bronquitis y neumonía.