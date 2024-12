Ariana Grande responde a las críticas sobre su físico

Desde su salto a la fama a una edad muy temprana, Ariana Grande ha estado bajo el escrutinio público. En una reciente entrevista, la cantante y actriz compartió lo difícil que ha sido crecer en el ojo público y enfrentar comentarios constantes sobre su apariencia.

Durante la gira de prensa de Wicked, Ariana y Cynthia Erivo tuvieron una emotiva conversación con la creadora de contenido francesa Crazy Sally. En ese momento, Ariana se sinceró y dijo:

“He estado haciendo esto frente al público desde que tenía 16 o 17 años, como si fuera un espécimen en una placa de Petri. He escuchado de todo, todas las versiones.. Es difícil protegerse de ese ruido. Incluso si es algo tan cotidiano como ir a la cena de Acción de Gracias y que alguien te diga: ‘Te ves más delgada, ¿qué pasó?’ o ‘Te ves más llenita, ¿qué pasó?’” Ariana Grande

Ariana cuestionó cómo la sociedad normaliza opinar sobre la vida y el físico de los demás, considerándolo algo “peligroso para todos los involucrados”. A pesar de los desafíos, la intérprete de Glinda asegura que ha trabajado para encontrar estabilidad emocional, rodeándose de personas que la aman y apoyan.

“Soy muy afortunada de tener un sistema de apoyo increíble, de saber y confiar en que soy hermosa. Pero sí sé lo que se siente la presión de ese ruido. Ha estado en mi vida desde los 17 años, pero ya no lo dejo entrar. Tengo una vida que vivir, amigos que amar y mucho amor que dar. No invito ese ruido, no tiene espacio aquí.”

La entrevista, llena de emociones y lágrimas, terminó con un poderoso mensaje de Ariana: proteger y priorizar tu bienestar emocional. “Nadie tiene derecho a opinar mi#rda.”