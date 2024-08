¿Hay rivalidad entre Amely y Ángela Aguilar? Los internautas piensan que sí...

Amely es la hermana de Christian Nodal, quien actualmente cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram y quien incluso ha sido comparada físicamente con Belinda. La personalidad de internet no asistió a la boda de Nodal y Ángela Aguilar, con lo que dio aún más de qué hablar en las redes sociales. Hasta el momento no se ha revelado la razón por la que la joven de 22 años de edad no asistió al enlace matrimonial de su hermano mayor, pero se cree que no lleva una buena relación con la intérprete de Qué agonía, pues además Amely sigue a Ángela en Instagram.

Por el contrario, Amely continúa en contacto con una de las ex parejas de Christian Nodal, ¿de quién se trata?

Ángela Aguilar siguió a la hermana de Christian Nodal en redes, pero ella no la siguió de vuelta

A pesar de que Ángela es tan solo dos años menor que Amely Nodal, parece que las celebridades no son cercanas. La hija de Pepe Aguilar es muy exclusiva en su perfil de Instagram, pues solo sigue a 75 personas, entre las que figura su cuñada. Sin embargo, Amely decidió no darle follow back a Ángela, a pesar de que hoy en día es, oficialmente, parte de su familia.

Por el contrario, Amely sí sigue a Cazzu en redes sociales, y es que durante su romance con Christian, la cantante argentina demostró ser muy cercana a la familia del artista mexicano.

Y es que Ángela Aguilar ha dividido opiniones desde que anunció su romance con Nodal debido a que fue señalada de ser la tercera en discordia, pues tan solo un par de semanas antes, Cazzu y el intérprete de Adiós amor habían hecho pública su separación.