Ángela Aguilar finalmente responde a uno de los mensajes de su suegra, Cristy Nodal

¿Cuál es el estatus actual de la relación entre Ángela Aguilar y su suegra, Cristy Nodal?

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron, mucho se ha especulado sobre el tipo de relación que lleva la intérprete de Qué agonía con la familia de su esposo, y es que la hermana de Nodal no sigue a Ángela en Instagram, a pesar de que la hija de Pepe Aguilar sí lo hace, además de que no asistió a la boda de los recién casados. Por otro lado, los internautas han señalado que Cristy aún conserva y publica fotografías con Cazzu, la madre de su nieta, y que por el contrario, evita demostrar su aprecio a Ángela.

Se dice que a la Dinastía Aguilar no le encanta la idea de que la familia Nodal siga teniendo buena relación con Cazzu y con Inti, quienes fueran la familia de Christian hasta hace unos meses. De hecho, Cristy Nodal le mandó un contundente mensaje a Pepe Aguilar luego de que este les dedicara ‘Cuídamela bien’ a su hija y a Nodal, pues tras ser hospitalizado por una supuesta infección estomacal, la mamá del cantante lanzó el siguiente comunicado que refuerza los rumores sobre una ruptura entre ambas familias: “Cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz”.

Ángela Aguilar finalmente responde a un de los mensajes de su suegra, Cristy Nodal

Los rumores de enemistad entre Ángela Aguilar y la familia de Christian Nodal han comenzado a cesar debido a que, además de que la cantante asistió a la fiesta de cumpleaños de su suegra y se le vio muy feliz bailando en el evento al lado de Christian, recientemente comentó un mensaje de Cristy en Instagram.

“La verdadera paz mental no llega cuando se acaban las dudas , si no cuando ya ni te interesan las respuestas. Cuando piensan lo peor que nos puede estar pasando, Dios nos da tanto tiempo de disfrutar. Somos muy bendecidos y muy amados; sobretodo, Dios nos da la fuerza para dar fuerza y valentía a toda nuestra sangre, nuestra familia. Siempre mi cumpleaños. Tan hermosos. ¡Gracias a todos por hacerlo más especial!”, escribió Cristy sobre su fiesta, a lo que Ángela no dudó en responder con una serie de corazones rojos, lo que fue aplaudido por los ineternautas.