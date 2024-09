Ángela Aguilar enfrenta demanda por despedir a una trabajadora con licencia de maternidad

“Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas”, dicen sobre la cantante

Aunque Ángela Aguilar se encuentra atravesando por una de las mejores etapas de su vida en cuanto a lo profesional y lo romántico, sus decisiones han dividido opiniones y generado controversia en las redes sociales. No hablamos únicamente de su repentina boda con Christian Nodal, sino de una demanda que ya enfrenta por haber despedido injustificadamente a una de sus trabajadoras.

¿Qué sabemos hasta el momento sobre su caso? Te contamos lo que dijo el abogado de su excorista...

Ángela Aguilar enfrenta demanda por despedir a excorista con licencia de maternidad.

Una excolaboradora demandó a Ángela Aguilar por despido injustificado. Fue durante una entrevista para el programa “De todo para la mujer” de Maxine Woodside que el abogado de quien solía ser la excorista de la intérprete de Qué agonía, Arturo Yahir Caridad, señaló que Ángela terminó la relación laboral con su clienta sin previo aviso, pero lo que agravó la situación fue que se encontraba con una licencia de maternidad, un permiso otorgado a la trabajadora para no laborar por un periodo determinado antes y después del parto.

“Esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico por parte de su empleador; es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida”, dijo.

Ante la demanda, también se habría presentado una persona que se hizo pasar por el abogado de Ángela, pero resultó no tener los papeles para comprobarlo: “Se acercó a mi para solicitar información del expediente, yo se la negué, le sugerí que presentara su carta poder y los más curioso es que, llegó el abogado de Pepe Aguilar y le dijo: "¿a ti quien te envía?”, agregó. “Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de porqué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución”, dijo finalmente.