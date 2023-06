¿Qué piensa Alexa Nikolas sobre el regreso del elenco original de Zoey 101 a Zoey 102?

Zoey 101 llegó a la programación de Nickelodeon en el 2005. La serie juvenil fue protagonizada por Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks), quien tuvo problemas en el set con su coestrella, Alexa Nikolas (Nicole Bristow). Por dicho motivo, la artista decidió abandonar el programa tras la primera temporada y actualmente está en contra no solo de la producción de Zoey 101, sino también de Nickelodeon.

Hace algunos meses, la ex actriz se presentó afuera de las instalaciones del canal de televisión para protestar por abuso infantil, acoso a menores y pedofilia por parte de la empresa. La ex actriz portó un letrero con la leyenda «Nickelodeon no me protegió». Y es que aparentemente, Dan Schneider entraba al vestidor con Nikolas y la observaba cambiarse, entre otras cosas, lo que provocó que Alexa decidiera abandonar el mundo de la actuación.

Cuando en el 2019 se reunieron los miembros del elenco de Zoey 101, Nikolas dijo haber recordado algunos de los peores traumas de su vida:

“Este reboot de Zoey 101 ha desencadenado un trauma de mi infancia (...) Nunca quise apartarme del reencuentro. Especialmente si Dan no participaría. Todo fue sarcasmo sobre lo ridículo que es todo esto. Y desgarrador. La petición fue una broma. De ahí las risas. Simplemente no podía creerlo. Todavía estoy en shock”, dijo sobre no haber sido invitada al reencuentro.

Alexa Nikolas reacciona al estreno de Zoey 102 (serie en la que fue víctima de abuso infantil)

Con el estreno de Zoey 102, Alexa decidió dar su punto de vista sobre el regreso de la serie a través de su canal de YouTube.

"¿Quieres saber lo que realmente pienso sobre Zoey 102? NUEVO episodio en YouTube que se lanzará el 27 de JULIO 🎉 El enlace para SUSCRIBIRTE a mi canal está en mi BIO y para los maravillosos suscriptores de Instagram obtendrás algo extra... 💋 esto será bueno. ¿Estás listo?

Si no te quieres perder los comentarios de Alexa Nikolas sobre Zoey 102, da click aquí y estáte pendiente de su próximo video.