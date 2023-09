Actor de Merlina queda fuera de la serie tras ser acusado de abuso sexual; ¿es el fin de su carrera?

¿Qué pasará con este personaje de Merlina? Aquí te contamos todo al respecto...

Ya se ha confirmado que Merlina tendrá una segunda temporada en Netflix. Apenas se conocen detalles sobre la nueva entrega, pero todo apunta a que un personaje que apareció en la primera temporada finalmente no volverá en los próximos episodios de la serie sobre la familia Addams.

Según el Daily Mail, el actor Percy Hynes White, quien interpretó a Xavier Thorpe en la temporada 1, ha sido “eliminado” de la segunda temporada de Merlina después de que fuera acusado de agredir sexualmente a una mujer en una fiesta en Toronto en enero de 2023. El tabloide cita a “una fuente cercana a su familia”, aunque Netflix no ha confirmado su salida por el momento.

Actor de Merlina queda fuera de la serie tras ser acusado de abuso sexual

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter, @milkievich, abrió un hilo señalando cómo eran las fiestas que hacía Hynes White con sus amigos. De acuerdo a sus declaraciones, era en estos eventos en donde abusaban sexualmente no solo de sus novias, sino también de las chicas que asistían como invitadas. Después de la agresión, el actor y sus compañeros —aparentemente— publicaban fotos íntimas de ellas.

A la luz de las acusaciones, el actor no dudó en responder. “A principios de este año, alguien a quien no conozco inició una campaña de desinformación sobre mí online. Debido a esto, mi familia ha sido acosada y mis amigos han recibido amenazas de muerte”, lamentó. “Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me presenten como alguien intolerante o negligente con la seguridad de las personas. Este es el tipo de afirmaciones infundadas y dañinas que pueden generar desconfianza hacia las víctimas. Es muy angustiante saber que esta desinformación ha podido molestar a la gente”, añadió.

¿Es el fin de la carrera de Percy Hynes White?

Percy Hynes White se volvió exitoso a nivel internacional trasparticipación en la exitosa serie de Netflix, Merlina. El actor interpretó a Xavier Thorpe, un estudiante de la Academia Nevermore que se caracteriza por ser un artista psíquico que posee un talento innato para la pintura: puede animar a través de su telequinesis. El artista de 21 años de edad parecía tener una carrera prometedora, pero tras las acusaciones de abuso sexual parece que las grandes oportunidades dentro de la industria de entretenimiento han llegado a su fin.

El personaje de Percy sencillamente será eliminado de la segunda temporada de Merlina, pues la producción prefiere llevar a cabo esa acción que sustituirlo por otro actor.

Con información de Europa Press