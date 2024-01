La premiere mundial de Argylle: agente secreto, se llevó a cabo el pasado 24 de enero en Londres, pero ¿qué sabemos sobre esta película y qué tiene que ver con Taylor Swift?

Para que la adaptación cinematográfica de un libro llegue a la pantalla grande, es necesario que cumpla ciertos requisitos, por ejemplo, que sus ventas hayan sido un éxito (que sea bestseller) o bien, que el autor o autora sea de renombre. Sin embargo, Elly Conway acaba de lograr lo “imposible”. Hace menos de un mes, la misteriosa autora publicó Argylle: agente secreto, un thriller de espías, acción y aventuras, y ahora la película está próxima a estrenarse con una producción nada barata y un elenco conformado por Sam Rockwell, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, Henry Cavill y Bryce Dallas Howard.

“Elly Conway, la autora de una serie de novelas de espionaje, cuya idea de la felicidad es pasar la noche en casa con su computadora y su gato, Alfie. Pero cuando las tramas de los libros de ficción de Elly, que se centran en el agente secreto Argylle y su misión de desentrañar un sindicato mundial de espías, empiezan a reflejar las acciones encubiertas de una organización de espías de la vida real, las noches tranquilas en casa ahora son cosas del pasado. Acompañada por Aiden, un espía alérgico a los gatos, Elly (con Alfie en su mochila) recorre el mundo para ir un paso por delante de los asesinos mientras la línea que separa el mundo ficticio de Elly del real empieza a difuminarse”, reza la sinopsis.

Una teoría asegura que el libro ha tenido tanto éxito debido a que la autora es nada más y nada menos que Taylor Swift.

5 Pistas que probarían que Taylor Swift es la misteriosa autora del libro Argylle: agente secreto

El póster

Sabemos que Taylor Swift es fiel amante de los gatos, y en el póster de la película de Argylle: agente secreto aparece un minino muy parecido al que la intérprete de Anti-Hero tiene.

5 Pistas que probarían que Taylor Swift es la misteriosa autora del libro Argylle: agente secreto

Chip the cat

La cuenta oficial del gato de la película ha publicado algunas fotografías con Taylor Swift, lo que ha encendido las alarmas de que la cantante podría estar detrás de este proyecto.

Tienda de merch

La tienda de mercancía y productos de Taylor Swift hace poco lanzó un suéter que lleva el nombre de “Argylle”, y es el mismo que se utiliza en el videoclip de All To Well. En el final de dicho video, aparece la artista como escritora con el pelo rojizo, al igual que la protagonista de la película. Sospechoso, ¿no crees?

La fecha del primer post de Instagram

¿Sabes cuándo se publicó el primer post de la cuenta oficial de Instagram de Elly Conway para anunciar el libro? El 13 de diciembre de 2024, o sea, en el cumpleaños de Taylor Swift.

La sudadera de Taylor Swift

Durante el Eras Tour, la cantante fue fotografiada utilizando una sudadera que dice “Conway”.

Rockatee

Te dejamos el video de Rodrigo Unda, a quien encuentras en Instagram como @cartasdeunlector, quien te explica más a fondo esta alocada teoría: