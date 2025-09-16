4 series ganadoras del Emmy 2025 que tienes que ver YA

Estas series no solo se coronaron en los Emmys 2025, también nos robaron el corazón y te van a cautivar desde el primer minuto

Si viste los Emmy 2025 o simplemente quieres una buena serie para maratonear, estas cuatro producciones se coronaron como algunas de las más premiadas. Si estás buscando qué ver este fin de semana, estas historias tienen todo para convertirse en tus favoritas.

The Pitt:

HBO Max

Sin duda es una serie que te atrapa desde el primer minuto y marca el regreso triunfal de los dramas médicos. Y vaya que lo hizo con mucho éxito, ya que The Pitt ganó el Emmy como Mejor Serie Dramática, gracias a la manera magistral en que nos dan grandes momentos de tensión con un toque de humanidad que realmente te hace reflexionar sobre lo que vive el personal médico en esos momentos tan críticos que en cuestión de segundos puede cambiar una vida para siempre.

Severance:

Apple TV

Aunque no se llevó el premio a Mejor Drama, Severance fue una de las más nominadas y ganó premios clave como Actriz Principal y Actor de Reparto. Esta serie presenta una premisa que no habíamos visto antes: ¿qué pasaría si tu vida estuviera dividida entre tu tiempo personal y lo laboral de una forma literal, si tus recuerdos fueran fragmentados en cuanto sales de tu oficina? Y la historia no es lo único que cautiva, ya que la narrativa visual es otra manera refrescante y cautivadora de reinterpretar el cómo se nos presentan las series en plataformas de streaming.

Adolescence:

Netflix

Adolescence no solo hizo historia al darnos al actor más joven en ganar un Emmy a mejor actor de reparto, sino que también dejó huella por la intensidad narrativa con la que tan solo en unos cuantos capítulos nos hizo cuestionarnos por completo cómo influye realmente el contenido en redes sociales en las juventudes de ahora y cómo puede distorsionar por completo la visión de lo que está bien y lo que no, en especial en la crianza de los varones.

Hacks:

HBO Max

Si tú lo que buscas es algo que te saque carcajadas, Hacks es de las mejores opciones, y no solo porque logró llevarse el Emmy de Actriz de Comedia para Jean Smart, sino también porque realmente logra que conectes con los personajes. No es solo una serie divertida más; hay momentos tan emocionales y conflictos personales que se sienten realmente cercanos para muchos fans.

Aunque los Emmys 2025 celebraron y premiaron a muchas producciones, sin duda estas cuatro series se llevaron nuestro corazón por muchas razones, pero en especial porque cada una tiene una esencia tan única y atractiva que es difícil no querer maratonearlas una y otra vez.