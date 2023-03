No importa si eres de las que se levanta todas las mañanas religiosamente (o no) para hacer su workout o si sin importar cómo haya estado el día en las noches el momento más importante son los kilómetros que cuenta tu smartwatch, a todxs nos llega ese momento en que decimos “hoy no” y prefieres cambiarlo por 5 minutos más bajo las cobijas, te lo prometemos, hasta a los más pros les pasa.

Por Andrea Sierra

Foto: Israel Hernández

“Todos pasamos por ahí, ese momento en el que no nos queremos levantar de la cama y dudas si quieres cambiar la cobijita por el ejercicio, yo también tengo subidas y bajadas, me levanto y digo híjole. Eso también creo que es parte de escuchar a tu cuerpo, pero también es entender que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti.” nos dice Ren Gómez, entrenadora física y creadora de contenido de fitness y wellness en redes y quien con sus retos virales ha logrado transformar el cuerpo y la vida de las personas en tan solo 4 semanas; por eso nos acercamos a ella para que nos diera sus mejores consejos para no tirar la toalla y que así logres ser más fuerte que tus excusas:

6 tips fitness de Ren Gómez para alcanzar tus metas

● Empieza poco a poco: “creo que es súper importante no querer comernos el mundo en un día.”

● “Cuando haces ejercicio, no solamente estás entrenando al cuerpo, sino también estás entrenando a la mente, hay días que no vas a querer pero vas a tener que hacerlo.”

● Piensa que va más allá del tema físico sino con sentirte bien contigo misma. “Cuando te empieza a gustar eso que estás viendo en el espejo y te empiezas a sentir bien, automáticamente lo reflejas en muchas otras cosas más, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio en las mañanas, porque me siento con mucha más energía y de buenas, me da ánimo para todo el día y habrá gente a la que le guste hacerlo en la noche para sacar todo el estrés del día y dormir delicioso.”

● La clave también es encontrar realmente lo que te gusta. ¿Te gusta hacer ejercicio en el exterior? Hazlo, prueba que funciona para ti y qué te motiva.

● Pon en una una balanza qué es lo que te importa, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? ¿te sientes sin energía? ¿no te gusta como te ves? ¿es por salud? ¿por autoestima? “La gente en automático lo empieza a sentir y te sientes orgulloso de ti mismo.”

● Y recuerda: “Creer es poder y creo que eso es algo básico. Cuando realmente quieres hacer algo, lo vas a cumplir, sí o sí. Ese último minuto cuando te quedan tres minutos de entrenamiento y empiezan a buscar pretextos para cortarlo ahí es cuando sabes que tienes que seguir, porque cuando tus motivos sean más fuertes que tus pretextos, ese día vas a ser capaz de lo que te propongas.”

Foto: Israel Hernández

Pros de hacer uno de los retos fitness de Ren Gomez:

● Es muy práctico, por el lugar y el tiempo.

● Es muy económico, lo tienes todo por $299.

● Tienes acceso a una comunidad exclusiva para motivarte.

● Hay premios para casi todo (sí, como lo escuchas)

● Piensa que es mejor hacer 45 minutos bien hechos y sacarles provecho que ir por dos horas al gimnasio y tener poco tiempo realmente productivo.

● Transformas tu vida por completo en 4 semanas.



Conoce a REN GOMEZ :

IG: @rengmz

WEBSITE: https://lp.worqout.mx/fullabs2023