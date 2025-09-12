5 cócteles sin alcohol perfectos para celebrar las fiestas patrias

Si estas fiestas patrias quieres celebrar sin alcohol, aquí tenemos cinco cocteles para que no quedes fuera de la diversión

Las fiestas patrias son uno de nuestros momentos del año preferidos para reunirnos, disfrutar y brindar con amigos y familia. Pero si esta vez no puedes o no quieres tomar alcohol, pero tampoco quieres quedar fuera de un brindis, aquí tenemos grandes opciones de mocktails para ti.

5 cócteles sin alcohol que puedes preparar en casa y son perfectos para las fiestas patrias

⁠Bloody Mary sin alcohol

Si quieres algo con carácter y mucho sabor, el Bloody Mary sin alcohol es la opción. Solo necesitas jugo de tomate, jugo de limón, un toque de salsa inglesa, sal, pimienta y un poco de apio para decorar. Es perfecto para quienes disfrutan de sabores más atrevidos.

Mojito sin alcohol

Un clásico que nunca falla. Mezcla hojas de menta fresca, jugo de limón, un poco de azúcar y agua mineral. Agrega mucho hielo y listo. Es fresco, ligero y va perfecto con unas flautas o tostadas.

Margarita sin alcohol

Para esta versión, necesitas jugo de limón fresco, un poco de jugo de naranja y néctar de agave. Agita con hielo y sirve en una copa escarchada con sal. Una opción muy festiva, pero sin nada de alcohol.

⁠Daiquiri de fresa sin alcohol

Ideal para quienes aman un toque dulce. Solo necesitas fresas frescas, jugo de limón y un poco de jarabe natural. Licúa todo con hielo hasta tener una textura frappé y sirve en una copa.

Estos cócteles sin alcohol no solo son deliciosos y refrescantes, también son una forma de disfrutar las fiestas patrias de manera ligera y consciente. Así puedes pasarla increíble, sin perderte la experiencia de brindar y celebrar con tus amigas o familia.