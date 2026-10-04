Para muchas mujeres, llevarse bien con su suegra es casi un sueño, y a veces ocurre: la mamá de su pareja las recibe con cariño, las procura y tiene atenciones con ellas; sin embargo, una curiosa teoría plantea que este vínculo tan cercano también podría esconder un lado inesperado.

Se dice que cuando una suegra parece estar especialmente encantada con su nuera, podría existir un desequilibrio en la relación: mientras ella la valora y procura, su hijo podría mostrarse más distante o menos involucrado emocionalmente.

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Qué dice la teoría de la suegra que “te quiere demasiado”

La teoría que se ha hecho viral en las redes sociales, asegura que, si tu suegra parece estar completamente encantada contigo, quizá sea porque reconoce en ti algo que su hijo no está valorando lo suficiente.

Es decir, una madre puede notar cuando su hijo tiene a su lado a una persona que lo acompaña, lo apoya y aporta estabilidad a su vida, y por eso desarrolla un cariño especial por ella, incluso si su hijo no muestra el mismo nivel de compromiso con la relación.

Sin embargo, es importante aclarar que, el hecho de que tu suegra te adore, no significa que tu novio no te quiera, pero sí que en la relación, uno está más comprometido que el otro.

¿Tu suegra te quiere demasiado? La teoría que dice que quizá tu novio no está tan enamorado Getty Images

Señales de que tu suegra te quiere más que tu novio

La teoría cobra interés cuando comienzas a prestar atención en el comportamiento de tu novio:

Por ejemplo, si tu suegra se preocupa constantemente por ti, te pregunta cómo estás, te incluye en los planes familiares y parece conocer tus necesidades mejor que su propio hijo.

También puede ocurrir que ella defienda la relación, hable de ti con entusiasmo o incluso te haga sentir que eres una parte importante de la familia desde el principio.

Pero si notas que tu novio te escucha, respeta tus límites, se interesa por tu bienestar, cumple los acuerdos que hacen juntos y busca construir una relación en la que ambos tengan espacio y seguridad, entonces tienes suerte de que tu suegra esté feliz de que estés a lado de su hijo.