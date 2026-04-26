¿Tu suegra es una “boy mom”? Así podría estar afectando tu relación

Si tu suegra es muy posesiva con tu pareja, es posible que la relación enfrente tensiones y conflictos recurrentes, y en estos casos, el reto no es solo la convivencia, sino aprender a establecer límites sanos para que la dinámica familiar no interfiera en la vida de pareja.

A estas mamás que no pueden soltar del todo a sus hijos, se les conoce como boy mom, un término que ha ganado popularidad con la polémica de Victoria Beckham y su hijo Brooklyn, quien la acusó de manipularlo y afectar su relación con Nicola Peltz.

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¿Qué es una boy mom?

“Boy mom” es un término que describe a madres que mantienen un vínculo muy intenso con sus hijos varones, que en algunos casos puede volverse posesivo, incluso cuando ellos ya son adultos y tienen pareja.

Más allá de la etiqueta viral, especialistas en relaciones familiares advierten que ciertas dinámicas asociadas a este comportamiento pueden influir directamente en la vida de pareja de los hijos.

¿Cómo saber si tu suegra es una “boy mom”? Getty images

¿Cómo saber si tu suegra es una “boy mom”?

Las señales más comunes de que tu suegra es una boy mom, son las siguientes:

Interfiere constantemente en la toma de decisiones, ya sea en las de pareja o en las de su hijo.

A tu pareja le cuesta trabajo ponerle límites y deja que su mamá tome decisiones por él aunque no esté de acuerdo.

Tu suegra busca ser el centro de atención y tener prioridad, es decir, busca que su hijo le ponga más atención a ella que a ti.

Hace comentarios recurrentes como: “nadie cuida a mi hijo como yo” o “nadie se merece a mi hijo”.

Para la persona que está en la relación, convivir con esta dinámica puede generar frustración, inseguridad y sensación de competencia emocional, y con el tiempo, esto puede derivar en discusiones frecuentes, desgaste emocional e incluso ruptura si no se establecen límites saludables.

¿Cómo lidiar con una boy mom?

Los especialistas coinciden en algunos puntos clave: