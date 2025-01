Tres cosas que los hombres odian en la intimidad

Cuando se trata de la intimidad, no todo gira en torno al placer físico. Lo que pasa antes, durante y después del sexo también afecta la conexión emocional, la confianza y la complicidad de la pareja. Pero sabemos que a veces puede ser incómodo hablar abiertamente de lo que nos gusta o no. Es por eso que aquí te dejamos tres cosas que a los hombres no les gusta y pocos te lo dirían.

Falta de iniciativa

Aunque no lo creas, hay muchos hombres a los que no les gusta sentir que la responsabilidad de iniciar el contacto siempre recae en ellos. Mostrar interés, tomar la iniciativa o proponer algo nuevo puede ser una manera de equilibrar la dinámica y hacerlos sentir más deseados.

Silencio absoluto

A ver, cuando se trata de sonidos, no te decimos que te vayas al extremo y parezca una película porno, pero siendo realistas el silencio total puede ser incómodo incluso para ti. Los hombres suelen disfrutar de escuchar a su pareja expresar placer, ya sea con gemidos, palabras o respiraciones profundas. Esto les da confianza y los motiva a seguir explorando lo que les gusta. Si te cuesta trabajo esta parte, ve intentando incluirlo poco a poco en tus encuentros sexuales o si sientes que no es para ti, también es 100% válido expresarlo.

Fingir interés o placer

Siendo honestas, muchas veces se recurre a esto para “quedar bien”, ya sea fingir orgasmos o interés. Claro que hay quienes lo ocultan muy bien, pero con el tiempo tu pareja puede empezar a notar la realidad y esto se puede convertir en un problema. Aunque pueda ser una plática incómoda, hablar de lo que realmente te gusta o deseas puede mejorar muchísimo la relación y la conexión sexual.

Evitar estas situaciones puede mejorar el desempeño de ambos en la cama y fortalecer el vínculo emocional. Claro que cada pareja es diferente, pero al abrir la puerta a una comunicación honesta, puedes descubrir qué es lo que realmente los hace felices a ambos.