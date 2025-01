Estos es lo que debes tomar en cuenta si quieres tener un trío

Explorar tu sexualidad puede ser emocionante, y los tríos son una fantasía común para muchas personas. Sin embargo, antes de intentar esta experiencia, es importante estar bien informada para que sea consensuada, divertida y, sobre todo, positiva. Aquí te contamos lo que necesitas saber para tener una gran experiencia.

La clave está en la comunicación

Un trío exitoso empieza con una conversación abierta. Habla con las personas involucradas sobre tus expectativas, límites y cualquier preocupación. ¿Qué esperan del encuentro? ¿Hay reglas claras o prácticas específicas? Tener todo esto claro de antemano reduce malentendidos y ayuda a manejar cualquier emoción compleja después.

El consentimiento no es opcional

El consentimiento debe ser claro, entusiasta y constante. Si alguien duda o se siente incómodo en cualquier momento, no es opcional detenerse. La seguridad emocional y física de todos es lo más importante.

Conecta con tus emociones

Un trío puede despertar sentimientos inesperados como celos o inseguridades, especialmente si estás en una relación. Date la oportunidad de escucharte y sentir eso que te inquieta antes, durante o después del trío.

Siempre es mejor cuando es sexo seguro

Con más personas involucradas, el riesgo de infecciones por transmisión sexual aumenta. Usa condones nuevos al cambiar de pareja y considera protectores bucales si hay sexo oral. Si no conoces el historial sexual de los involucrados, no dudes en pedir pruebas recientes de ITS, es mejor pasar un momento incómodo a contraer algo que puede estar contigo para toda la vida.

No es como en las películas

Olvida lo que ves en el porno, los tríos en la vida real no son coreografiados. Habrá risas, pausas incómodas y momentos inesperados, y está bien. Lo importante es disfrutar la experiencia sin presiones ni expectativas irreales.

Recuerda que un trío puede ser una experiencia divertida y enriquecedora si lo haces con comunicación, consentimiento y seguridad como bases fundamentales. Lo más importante es poner tu bienestar y emociones primero. Al final, explorar tu sexualidad es algo personal, y no hay una forma específica de hacerlo “bien”.