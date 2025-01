¿Los ejercicios de suelo pélvico realmente ayudan a mejorar tus encuentros íntimos?

Si has escuchado alguna vez de los famosos ejercicios de Kegel pero aún no los pruebas, te estás perdiendo de una gran técnica que no solo mejora tu salud, sino que también puede aumentar tu placer durante el sexo. Es por eso que aquí te contamos cómo funcionan.

Como tal, el suelo pélvico es ese grupo de músculos que sostiene importantes órganos como tu vejiga, útero y recto, pero también juega un papel fundamental durante el sexo. Un suelo pélvico fuerte mejora la sensibilidad, ayuda con la lubricación natural y hace que los orgasmos sean más intensos. Si está debilitado (ya sea por parto, estrés o la falta de ejercicio), puede afectar tanto tu salud como tu vida íntima.

Ahora bien, si quieres empezar con los ejercicios de Kegel y los vayas integrando a tu rutina de ejercicios, podrías sentir la diferencia en unas semanas, aunque los beneficios más notables llegan después de unos tres meses. Al final del día, los ejercicios de suelo pélvico no solo mejoran tu vida sexual, también reducen el riesgo de incontinencia y fortalecen tu bienestar a largo plazo.