¿Tienes la iniciativa? Las 7 frases que una mujer puede decir para conquistar, según la psicología

Estamos en 2026 y esperar a que él se decida a hablarte está súper out. Tomar la iniciativa no es ser “lanzada”, es ser una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir por ello. El secreto está en la psicología del interés: no se trata de perseguir, sino de invitarlo a tu mundo con una frase que le vuele la cabeza.



“Me encantó tu vibe, ¿siempre eres así de (adjetivo positivo de lo que proyecta su persona) o es solo hoy?": Según la Dra. Monica Moore, experta en señales de cortejo, el elogio directo pero juguetón activa el sistema de recompensa del cerebro masculino de inmediato. “Seguro te lo dicen mucho, pero tienes una energía que no pasa desapercibida": El psicólogo Robert Cialdini llama a esto la “validación selectiva”. Lo haces sentir especial y al mismo tiempo demuestras que eres una mujer observadora. “Estoy debatiendo conmigo misma si pedir (opción de bebida A) o (bebida B), ¿cuál crees te gusta a ti?": Esta frase crea una alianza instantánea. Lo incluyes en tu toma de decisiones y abres la puerta a conocer su gusto personal. Además, si no te gusta (o no eliges) la que él mencionó, destacas tu poder de decisión sobre lo que piensen los demás. “Te vi y pensé: ‘Si no le hablo, me voy a arrepentir’, así que hola": La honestidad brutal es magnética. Demuestra un nivel de autoconfianza que es, estadísticamente, el rasgo más atractivo en una mujer. “Me encanta esa canción, ¿también es de tus favoritas o solo tienes buen gusto?": Usar el entorno del lugar como música, comida, decoración, etc., reduce la ansiedad de ambos y establece un punto común. “Tengo un problema: mis amigas dicen que soy muy intensa, ¿tú qué opinas en estos 5 minutos que tienes para conocerme?": El uso del humor y la autocrítica ligera (¡LIGERA, dije!), según estudios de la Universidad de Nuevo México, es una señal de alta inteligencia y seguridad. “Hagamos un trato: si me cuentas la historia de ese (reloj/tatuaje/accesorio), te invito la siguiente ronda": El principio de reciprocidad psicológica asegura que la conversación fluya con un compromiso divertido de por medio.

A los hombres que valen la pena les fascina una mujer que sabe usar las palabras para estimular su intelecto y, de paso, su ego. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “sesgo de disponibilidad”. Los hombres suelen sentirse halagados cuando una mujer toma la iniciativa porque reduce su miedo al rechazo. Si lo haces con seguridad, te percibirá automáticamente como una mujer de “alto valor”.