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Amor y Sexo

Test: ¿Romántica, atrevida o dominante? La posición ideal según tu personalidad

Algunas buscan conexión emocional, otras aman experimentar y hay quienes disfrutan tomar el control, descubre de qué team eres con este divertido test.

Mayo 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuáles son las posiciones sexuales que van mejor con tu personalidad?

¿Cuáles son las posiciones sexuales que van mejor con tu personalidad?

Getty Images

Nadie experimenta la sexualidad de la misma manera, pues mientras que unas buscan el romance y la ternura, hay quienes prefieren experimentar y llevar el placer a niveles diferentes de intensidad.

De acuerdo con la psicología, la forma en cómo disfrutas en la cama, tiene mucho qué ver con tu personalidad, incluso de esos gustos que guardas en el fondo de tu inconsciente, es por eso que este test, te ayuda a descubrir cuál es el tipo de posiciones que te ayudan a tener mejores orgasmos y a disfrutar con mayor placer de intimidad.

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¿Cuáles son las posiciones sexuales que van mejor con tu personalidad?

Sólo tienes que responder de forma sincera a estas sencillas preguntas, para descubrir qué es lo que te gustaría experimentar en la intimidad, según tu personalidad.

¿Cómo eres cuando te gusta alguien?

A) Dulce, detallista y muy emocional.
B) Coqueta, espontánea y divertida.
C) Segura de ti misma y te gusta tomar la iniciativa.

¿Qué plan prefieres para una cita perfecta?

A) Cena romántica y conversación profunda.
B) Una aventura inesperada o algo fuera de la rutina.
C) Un lugar elegante donde puedas impresionar.

En una relación, ¿qué valoras más?

A) La conexión emocional.
B) La pasión y la química.
C) El control y la confianza.

¿Cómo reaccionas ante algo nuevo?

A) Lo piensas mucho antes de intentarlo.
B) Te emocionas y quieres probarlo.
C) Tomas el mando para que salga perfecto.

¿Qué tipo de películas disfrutas más?

A) Historias románticas y emotivas.
B) Comedias atrevidas o llenas de acción.
C) Thrillers intensos o dramas de poder.

¿Qué frase te identifica más?

A) “El amor está en los detalles”.
B) “La vida es para experimentar”.
C) “Sé exactamente lo que quiero”.

En la intimidad prefieres…

A) Mucho cariño y conexión.
B) Sorpresas y juegos seductores.
C) Intensidad y tomar el control.

RESULTADOS

Mayoría de A

Tu personalidad es romántica, eres una chica que busca conexión, ternura y complicidad, es por ello que las posiciones donde el contacto visual y la cercanía son protagonistas suelen, hacerte sentir más cómoda y conectada emocionalmente.

Mayoría de B

Eres atrevida, te encanta salir de la rutina y experimentar, por eso en la cama disfrutas la espontaneidad, el juego y las experiencias intensas, por lo que buscas variedad y emoción en tu vida íntima.

Mayoría de C

Eres dominante, tienes una personalidad fuerte, segura y apasionada, por eso prefieres tener el control de la situación y disfrutar relaciones intensas donde la confianza y la iniciativa juegan un papel importante.

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