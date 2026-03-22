Tener relaciones con calcetines: ¿Mejora el orgasmo?

Puede que no sea lo más sexy del mundo, y que visualmente rompa todo el vibe de “femme fatale”, pero la ciencia ha hablado: si quieres un orgasmo de infarto hoy domingo, no te quites los calcetines. No es una broma, es biología pura.

El confort térmico

Un famoso estudio de la Universidad de Groningen descubrió que el 80% de las mujeres alcanzaba el orgasmo con calcetines puestos, comparado con solo un 50% que lo lograba con los pies fríos.

Pies calientes, cerebro relajado. Cuando tus pies están fríos, tu cerebro está en modo “alerta” tratando de regular la temperatura. Al calentarlos, le envías una señal de seguridad y confort a la amígdala y al hipotálamo.

Circulación. Los pies calientes promueven la vasodilatación en todo el cuerpo, lo que facilita que la sangre fluya hacia la zona pélvica con mayor facilidad.

Adiós distracciones. El frío es una distracción sensorial. Al eliminarlo, tu cerebro puede enfocarse 100% en las sensaciones de placer.

Quizás no se vea increíble en las fotos, pero si el resultado es un clímax garantizado, ¡bienvenidos sean los calcetines!