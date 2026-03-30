Sexo con “Cero Gravedad": Posiciones para hacerlo en la regadera sin resbalar

¿Por qué el sexo en la regadera se ha convertido en una de las fantasías más excitantes de las parejas? El ambiente lo explica todo: el vapor que envuelve, el agua recorriendo la piel y esa sensación de ligereza que hace que los movimientos fluyan, como si la gravedad desapareciera, una combinación que vuelve el momento más íntimo, intenso e irresistible.

Impulsada por películas y series, esta práctica se ha convertido en una de las favoritas de las parejas que buscan romper la rutina y experimentar esa sensación de ligereza que parece hacerlos flotar; sin embargo, llevarla a la realidad no es tan sencillo como luce en pantalla, por lo que tomar precauciones es clave para evitar accidentes y disfrutar el momento sin contratiempos.

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Posiciones para hacerlo en la regadera

Estas son algunas posiciones seguras y sensuales que te permitirán disfrutar del momento sin perder el equilibrio y en lugar de caer al suelo, sentir que elevas sin la gravedad.

Cara a cara con apoyo en la pared

Ambas personas permanecen de pie, una con la espalda apoyada en la pared para mayor estabilidad, esta posición no solo es cómoda, el contacto visual y la cercanía suben la temperatura al instante y hace que la experiencia sea única y extrema.

De espaldas bajo el agua

Colócate de espaldas al chorro y tu pareja detrás de ti, sujetando tu cintura o los hombros, con esta posición, la sensación del agua cayendo sobre ambos aumenta el efecto “cero gravedad” sin exigir demasiado equilibrio.

Pueden jugar con caricias intensas y besos sensuales, antes de llegar a la penetración. Trata de mantener las piernas ligeramente separadas para mantener mejor la estabilidad.

Posiciones para hacerlo en la regadera Getty Images

Usa juguetes sexuales

En lugar de improvisar con objetos inadecuados, se recomienda usar juguetes sexuales diseñados para el agua, ya que son resistentes y amplían las posibilidades para experimentar con mayor seguridad en la regadera.

Abrazo lateral

Ambos se colocan de lado, apoyados contra la pared, reduciendo el esfuerzo físico y distribuyendo el peso, para tener mayor seguridad. Además, permite mantener el contacto corporal constante y movimientos lentos pero extremadamente placenteros.

Sentados en el borde

Si la ducha tiene banca o un borde firme, esta opción baja el riesgo y sube la comodidad. La posición consiste en que uno de ustedes se sienta mientras la otra se acerca de frente, ofreciendo intimidad y movimientos suaves.

Tips de seguridad para hacerlo en la regadera

Para conseguir un encuentro placentero en la regadera sin morir en el intento, la clave está en priorizar la estabilidad sin perder la espontaneidad, pero además de las posiciones correctas, es importante que tomes precauciones.