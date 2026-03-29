La posición sexual que deberías probar con tu pareja según tu signo del zodiaco

Tu signo zodiacal puede revelar más de lo que imaginas, incluso tus preferencias en la intimidad, y de acuerdo con la astrología, las características de cada signo influyen en la forma en que cada persona vive su vida sexual, desde lo que más le atrae hasta cómo le gusta seducir y ser seducida.

Por eso, si quieres aumentar el placer y la satisfacción en tus encuentros, la astrología sugiere probar la posición sexual que mejor se adapta a tu signo zodiacal y disfrutar de una experiencia diferente.

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La posición que debes probar según tu signo del zodiaco

Mientras algunos buscan intensidad, otros prefieren romanticismo o creatividad, pero si lo que quieres es salir de la rutina y sorprender a tu pareja, esta es la posición sexual que deben probar.

Aries

Impulsivos y apasionados, los regidos bajo este signo aman la intensidad, por lo que una posición dominante como la vaquera invertida les permite tomar el control y mantener la chispa encendida.

Tauro

Son sensuales y amantes del placer lento para disfrutar del contacto prolongado, por lo que el misionero con contacto visual es perfecto para crear una experiencia íntima y profunda.

Géminis

Se caracteriza por ser curiosos y juguetones por lo que odian la monotonía, y para romperla y salir de la rutina, la cucharita con variaciones o cambios de ritmo les permite experimentar sin perder la conexión.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo son los más románticos y emocionales, por eso prefieren posiciones tiernas que inviten a una intimidad más profunda, y la cucharita o una posición abrazada refuerza la intimidad emocional que tanto valoran.

Leo

Las Leo son apasionadas y muy teatrales, es decir, les gusta lucirse y sentir que son las protagonistas del encuentro sexual, y la vaquera es una de las posiciones que les permite disfrutar mientras se llevan la atención de su pareja.

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Virgo

Detallistas y cuidadosos, disfrutan posiciones cómodas pero efectivas, como el perrito suave, que les permite control y conexión sin perder el ritmo.

Libra

Amantes de la armonía y el romance, las personas bajo este signo buscan el equilibrio, y la posición de flor de loto (sentados frente a frente), combina sensualidad, contacto y complicidad.

Escorpio

Los más intensos y magnéticos del zodiaco, viven su sexualidad con pasión, por lo que posiciones profundas como el perrito, son ideales para un encuentro lleno de energía y con mucha intensidad.

Sagitario

Se caracterizan por ser aventureros y espontáneos y esa misma energía la llevan a la cama, incluso para probar cosas nuevas y salir de la rutina, una posición en la que esté de pie contra la pared, podría añadir un toque de pasión improvisado.

Capricornio

Aunque son un poco más conservadores, disfrutan de la pasión con posiciones más convencionales como el misionero, pero con las piernas elevadas para darle un toque de espontaneidad, mientras se combina control con profundidad.

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Acuario

Creativos y poco convencionales, es un signo que ama innovar y probar diferentes posiciones como la tijera, que estimulan su mente y su curiosidad para seguir probando cosas nuevas.

Piscis

Soñadores y sensuales, disfrutan la conexión emocional. El loto o cualquier posición cara a cara es ideal para alimentar su romanticismo.