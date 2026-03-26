Edging: La técnica de “aguantar” para que el clímax sea 10 veces más potente

Tal vez estás muy satisfecha con tu vida sexual y los orgasmos son maravillosos; sin embargo, existe una forma sencilla de intensificarlos y lograr uno mucho más potente, mejorando así tu experiencia sexual y la de tu pareja.
Se trata de la técnica edging, un método del que cada vez más parejas habla y practica porque ha mejorado su vida sexual al tener encuentros más placenteros e intensos, llevando su vida sexual a otro nivel.
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¿Qué es el método edging y por qué ayuda a tener orgasmos más intensos?
El término proviene del inglés edge (borde), y describe precisamente ese momento en el que se está “al borde” del orgasmo, y la idea es repetir varias veces ese ciclo de subir, frenar y volver a subir, acumulando tensión sexual hasta que finalmente se libera.
Quienes han practicado este método, aseguran que han logrado tener orgasmos, no solo más intensos, sino más duraderos y profundos, logrando una experiencia sensorial inolvidable.
¿Cómo se practica el método edging?
El edging puede practicarse a solas o en pareja, y no requiere más que atención a las señales del cuerpo y un poco de paciencia para prolongar el placer, especialista en sexualidad, han compartido una guía simple pero efectiva para realizar este método.
- Comienza con estimulación lenta y progresiva.
- Cuando sientas que estás a punto del clímax, detente o baja el ritmo.
- Respira y deja que la excitación disminuya un poco.
- Retoma la estimulación y repite el proceso varias veces.
- Cuando ya no quieras “aguantar”, permite que el orgasmo llegue.
¿Por qué la técnica del edging se siente tan bien?
Durante la excitación, el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo, la sensibilidad y la tensión muscular, y cuando se detiene la estimulación antes del clímax, esa energía no se libera, sino que se acumula.
Al repetir este proceso, la respuesta final puede sentirse más intensa y satisfactoria, obteniendo los siguientes beneficios:
- Orgasmos más intensos
- Mayor duración del encuentro sexual
- Incremento de la sensibilidad corporal
- Mejor conexión con las sensaciones del cuerpo
- Puede mejorar la comunicación en pareja