Edging: La técnica de “aguantar” para que el clímax sea 10 veces más potente

Tal vez estás muy satisfecha con tu vida sexual y los orgasmos son maravillosos; sin embargo, existe una forma sencilla de intensificarlos y lograr uno mucho más potente, mejorando así tu experiencia sexual y la de tu pareja.

Se trata de la técnica edging, un método del que cada vez más parejas habla y practica porque ha mejorado su vida sexual al tener encuentros más placenteros e intensos, llevando su vida sexual a otro nivel.

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¿Qué es el método edging y por qué ayuda a tener orgasmos más intensos?

El término proviene del inglés edge (borde), y describe precisamente ese momento en el que se está “al borde” del orgasmo, y la idea es repetir varias veces ese ciclo de subir, frenar y volver a subir, acumulando tensión sexual hasta que finalmente se libera.

Quienes han practicado este método, aseguran que han logrado tener orgasmos, no solo más intensos, sino más duraderos y profundos, logrando una experiencia sensorial inolvidable.

¿Cómo se practica el método edging?

El edging puede practicarse a solas o en pareja, y no requiere más que atención a las señales del cuerpo y un poco de paciencia para prolongar el placer, especialista en sexualidad, han compartido una guía simple pero efectiva para realizar este método.



Comienza con estimulación lenta y progresiva.

Cuando sientas que estás a punto del clímax, detente o baja el ritmo.

Respira y deja que la excitación disminuya un poco.

Retoma la estimulación y repite el proceso varias veces.

Cuando ya no quieras “aguantar”, permite que el orgasmo llegue.

¿Qué es el método edging y por qué ayuda a tener orgasmos más intensos? Getty images

¿Por qué la técnica del edging se siente tan bien?

Durante la excitación, el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo, la sensibilidad y la tensión muscular, y cuando se detiene la estimulación antes del clímax, esa energía no se libera, sino que se acumula.

Al repetir este proceso, la respuesta final puede sentirse más intensa y satisfactoria, obteniendo los siguientes beneficios: