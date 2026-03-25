Qué significa ser una “estrella de mar” en la cama y por qué mata la pasión de los hombres

En la intimidad se pueden jugar diversos roles para nuestro propio placer y el de nuestra pareja, pero qué pasa cuando el rol que representan afecta por completo la complicidad y el deseo con tu pareja.

Recientemente ha surgido el término de “estrella de mar” para referirse a esas personas que actúan muy apáticas o sin ganas durante el sexo, un acto que podrías estar haciendo de forma inconsciente y que poco a poco está apagando la pasión y el deseo en tu relación.

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¿Qué significa ser una “estrella de mar” en la intimidad?

En el mundo de las relaciones íntimas, el término “estrella de mar” se ha popularizado para describir a la persona que, durante el sexo, permanece pasiva, con poca participación y sin mostrar entusiasmo.

La expresión hace referencia a alguien que se queda acostado, con brazos y piernas extendidos, esperando que la otra persona haga todo el trabajo, como una estrella de mar inmóvil, y aunque pueda parecer una etiqueta exagerada, especialistas en sexualidad coinciden en que la falta de iniciativa durante el encuentro íntimo sí afecta a la química de la pareja.

¿Por qué las “estrellas de mar” no les gustan a los hombres en la intimidad?

Sexólogos y especialistas en relaciones de pareja, aseguran que el deseo sexual no solo depende de la atracción física, sino también de la interacción, el juego y la respuesta emocional entre ambos.

Cuando uno de los dos adopta un rol completamente pasivo, la experiencia puede volverse monótona y poco estimulante, e incluso puede afectar el autoestima de la pareja, pues puede sentirse poco deseado.

¿Por qué actúan como “estrellas de mar” durante el sexo? Getty Images

¿Por qué actúan como “estrellas de mar” durante el sexo?

Cualquier persona puede adoptar el rol de “estrella de mar”, pero suele observarse más en mujeres por razones culturales pues durante años se ha impulsado a los hombres a ser activos en el sexo, mientras que a las mujeres se les enseñó a asumir un papel pasivo, una idea que aún persiste pese a los cambios sociales.

Sin embargo, expertos señalan que detrás de esta actitud pueden existir múltiples razones: inseguridad corporal, falta de experiencia, nervios, educación sexual limitada o incluso cansancio y estrés.

La clave para evitar caer en el papel de “estrella de mar” está en la comunicación abierta, la confianza y la disposición a explorar, los pequeños gestos como tomar la iniciativa, responder con caricias o expresar lo que gusta pueden transformar por completo la experiencia.