¿Quieres una vagina más apetitosa? Estos alimentos te ayudan a tener un mejor sabor y olor

Cada cuerpo tiene un aroma natural único que incluso puede influir en la atracción sexual; sin embargo, especialistas en salud íntima señalan que la alimentación también juega un papel importante, ya que ciertos alimentos pueden modificar o intensificar ese olor.

Algunos de estos alimentos no solo mejoran el equilibrio del pH y su microbiota, también pueden hacer que el olor de la vagina y su sabor sea más apetitoso, favoreciendo la experiencia íntima de las parejas.

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Alimentos que ayuda a tener a una vagina con mejor olor y sabor

Una vagina saludable puede presentar distintos sabores y olores según su pH, que pueden ir de metálicos o amargos hasta dulces o salados, y cuando modificas tu dieta también puedes mejorar estos sabores y olores.

Frutas ricas en agua

Las frutas como la piña, la sandía, el mango o la papaya son las más mencionadas cuando se habla de mejorar el sabor, y es que su alto contenido de agua ayuda a diluir olores intensos, mientras que sus azúcares naturales pueden hacer el sabor más suave.

Frutos rojos

Las fresas, arándanos y frambuesas, contienen antioxidantes y compuestos que favorecen el pH, lo que ayuda a reducir los olores fuertes, además de dar una sensación más fresca a tu zona íntima.

Alimentos que ayuda a tener a una vagina con mejor olor y sabor Getty Images

Yogur natural y probióticos

El yogur natural sin azúcar, el kéfir o alimentos fermentados aportan bacterias “buenas” que ayudan a mantener el equilibrio en la zona vaginal, lo que ayuda a prevenir infecciones y olores desagradables.

Verduras verdes

Las espinacas, el pepino y el apio se caracterizan por su alto contenido en clorofila, que ayuda a neutralizar los fuertes olores, además aportan hidratación y minerales para una salud íntima óptima.

Agua

Beber suficiente agua es clave, pues una buena hidratación ayuda a eliminar toxinas y a que los fluidos corporales sean más ligeros, lo que puede traducirse en un olor más suave y agradable.

Una dieta equilibrada, buena hidratación y hábitos de higiene adecuados suelen ser suficientes para mantener una zona íntima saludable, fresca y con un sabor más suave y apetitoso.