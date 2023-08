¿Tu ex está haciendo todo lo posible por llamar tu atención? Estas señales revelarán qué tanto te extraña

Superar a un viejo amor no es tarea sencilla; la nostalgia y la añoranza se hacen presentes, además de que todo te recuerda a esa persona que solía ser tan especial para ti. Cuando terminas una relación, lo usual es cortar todo tipo de vínculo —al menos durante un tiempo— para poder darle vuelta a la página y comenzar un capítulo nuevo. Sin embargo, hay a quienes les cuesta más trabajo superar a un ex amor y lo hacen evidente a través de algunas señales. ¿Cómo saber si tu ex te extraña? Continúa leyendo...

Señales de que tu ex te extraña (aunque no te lo diga)

Aún tiene en redes fotos contigo

Aunque han pasado varios meses —o incluso años— desde que tu ex pareja y tú decidieron ponerle punto final a su relación, él o ella sigue teniendo sus fotografías contigo en sus redes sociales. A pesr de que le ha dado vuelta a la página, esto es una señal de que no quiere deshacerse de sus viejos recuerdos porque aún siente añoranza por el pasado y por lo que vivieron juntos. ¿Qué esperas para revisar si tu ex aún conserva sus imágenes a tu lado?

¿Por qué tu pareja no publica fotos contigo? Foto: Getty images

Sigue escuchando sus canciones especiales

En toda relación romántica hay canciones que son protagonistas; aquella que estaba sonando durante su primer beso, la que pusieron cuando tuvieron su primera vez o la que te dedicó una y otra vez para expresar su amor. Si has notado que tu ex sigue eligiendo estos temas musicales para complementar sus historias o reels en Instagram, es probable que te esté tratando de mandar una señal.

Te felicita cada cumpleaños

Ya sea un mensaje o una llamada, tu ex amor siempre se hace presente en tu día especial. Sin embargo, si se separaron en buenos términos, es posible que lo haga por educación o por simple amistad, pero también existe la probabilidad de que te extrañe y de que constantemente estés en su mente.

Señales de que tu ex te extraña (aunque no te lo diga)

Aún visita tus lugares favoritos

Dentro de su rutina sigue estando visitar tu restaurante favorito, la librería en la que pasabas tiempo o el parque en el que juntos paseaban a su perro. Inconscientemente podría estar demostrando que te extraña y que siente nostalgia por lo que vivieron juntos en aquellos lugares.

Te busca

La señal más obvia de todas: ¡no deja de hacerse presente! Ya sea para preguntarte cómo estás, para felicitarte por un nuevo logro o para saber cómo se encuentra tu familia, siempre encuentra la forma de ponerse en contacto contigo para conversar.

Señales de que tu ex te extraña (aunque no te lo diga)

¿Has experimentado esto con tu ex pareja? Toma nota, quizá te esté queriendo mandar un mensaje a través de estas inocentes acciones.