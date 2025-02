Señales de que tu pareja ama a otra, pero no te quiere dejar

A veces, en una relación puedes notar que algo ha cambiado, pero no tienes claro qué es exactamente. Si últimamente sientes que tu pareja está distante, poco involucrado emocionalmente y con actitudes diferentes, podrías preguntarte si hay otra persona en su corazón. ¿Te sigue queriendo, pero ya no de la misma manera? Aquí te dejamos algunas señales que podrían indicar que ama a otra, pero no se atreve a terminar contigo.

Su atención ya no está en ti

Antes, cualquier cosa que le contaras le interesaba, pero ahora parece distraído, desinteresado o simplemente responde con un “ah, ok”. Si notas que ya no se involucra en tu día a día como antes, es posible que su atención esté puesta en alguien más.

Cambios en su comportamiento especialmente con su teléfono

Si de repente protege demasiado su celular, cambia contraseñas o se pone nervioso cuando revisa mensajes, puede ser una señal de que esconde algo. Si además ahora pasa mucho más tiempo en su teléfono, pero te dice que “no es nada importante”, podría ser una señal de alerta.

Sus muestras de afecto han cambiado

El cariño y la intimidad han disminuido o, todo lo contrario, de la noche a la mañana ha estado muy romántico para compensar su culpa. Un cambio drástico en cómo te trata es algo a lo que debes prestar atención.

Evita hablar sobre el futuro

Si antes hablaba de planes a largo plazo y ahora evade el tema o responde con frases como “vamos viendo”, es posible que tenga dudas sobre si realmente quiere seguir contigo.

Se siente obligado a estar contigo

Notas que pasa tiempo contigo por “el deber ser” y no porque realmente lo disfrute. Está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Puede que no quiera lastimarte ni enfrentar la incomodidad de terminar, pero su corazón ya no está contigo.

Si empiezas a notar varias de estas señales en tu relación, lo más importante es hablar con tu pareja de manera honesta y directa. Pregunta lo que necesitas saber y escucha su respuesta con mente abierta. No mereces estar con alguien que no te elige por completo.