Ritual de ‘Luna de Sangre': Cómo usar su energía para cerrar ciclos con tu ex de una vez por todas

Si todavía guardas ese “fantasmita” de tu ex rondándote la cabeza (o el WhatsApp), esta es tu señal cósmica para soltar. Para este ritual no necesitas cosas extrañas, solo tu honestidad.

¿Qué es la Luna de Sangre?

Científicamente, una Luna de Sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, filtrando la luz solar y proyectando un resplandor rojizo sobre la superficie lunar.

Astrológicamente es un portal de sombra que saca a la luz lo que ya no debe estar en nuestra vida; es considerada una “superluna de limpieza”. Es un momento de sombra donde lo que estaba oculto en tu subconsciente sale a la luz, obligándote a enfrentar verdades que habías evadido.

Ritual paso a paso

1. Elige una vela de color blanco y límpiala con salvia o sahumerio de salvia hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Intenciónala diciendo (en voz alta o en tu cabeza): “Esta noche cierro este ciclo con amor propio y claridad”.

2. Escribe en una hoja blanca todo lo que te dolió de esa relación, sin filtros, con todas las palabras que te guardaste y lo que aprendiste de ella.

3. Antes de continuar al siguiente paso, pon un vaso o recipiente con agua a un lado de la vela. El agua es el elemento que protege todo el ritual.

4. Ahora sí, bajo la luz de la luna, o cerca de una ventana, quema el papel con cuidado mientras repites: “Que esta luna marque mi cierre. Que lo que se vaya, se vaya. Que lo que es mío, vuelva”. Di esta frase hasta que el papel se consuma por completo. Recuerda que el fuego transmuta el dolor en aprendizaje.

5. Mira cómo el papel se hace cenizas y tíralas en una maceta o un lugar fuera de tu casa.

6. Al finalizar, date un baño de sal de grano o simplemente visualiza cómo el agua se lleva cualquier rastro de nostalgia pesada. Deja caer el agua de tu cuello hacia abajo y mientras cae el agua piensa: “me limpio, me protejo, me elijo”.

Tip extra

Haz el baño de sal después de ducharte de forma normal (con shampoo, etc), porque al echar el agua con sal, ya no debes enjuagarte, sino secarte a toques.