¿Quieres ganar cualquier pelea? Esta es la frase que debes decir

Hay una diferencia abismal entre tener la razón y ganar la situación. La mayoría de las mujeres perdemos el control en una pelea porque intentamos convencer al otro de su error, lo que solo levanta muros de defensa. Pero, ¿y si te dijera que hay dos o tres palabras mágicas que desarman al oponente más necio y te devuelven el mando de la conversación? Hoy te enseño por qué decir “tienes razón” es el power move definitivo para las que odian el drama pero aman el control.

El psicólogo Dr. William Ury, experto en negociación de Harvard, afirma que la resistencia alimenta el conflicto. Cuando dices “tienes razón”, o incluso “tienes razón en sentirte así”, el cerebro del otro deja de producir cortisol y empieza a bajar la guardia. Le has quitado el blanco al que disparar. No significa que estés aceptando una mentira, sino que estás validando su perspectiva.

Una vez que la otra persona se siente escuchada y validada, su cerebro entra en un estado de receptividad. Es ahí donde puedes introducir tu punto de vista: “Tienes razón en que llegué tarde, y también es cierto que me gustaría que habláramos de cómo organizamos los horarios”. Según la psicología del control, el que valida es el que dirige la narrativa. Estás usando la validación táctica para mover la conversación de un campo de batalla a una mesa de negociación. Es inteligencia emocional aplicada para obtener lo que quieres sin desgastarte en gritos estériles.

Una vez que la otra persona se siente escuchada y validada, su cerebro entra en un estado de receptividad. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “escucha empática”. Al validar al otro, su amígdala , es decir, la parte del cerebro que reacciona con ira, se relaja, permitiendo que la parte racional tome el mando. ¡Tú eres la que está en control! No gastes tu saliva en quien no quiere entender, usa la psicología a tu favor.