Puede parecer una acción casual, pero que un hombre te revele que soñó contigo podría indicar algo más profundo

Los sueños son tan misteriosos y poderosos que son capaces de despertar sentimientos y emociones. Se dice que durante los sueños, el cuerpo no es consciente de que lo que está pasando por la mente es producto de la imaginación, por lo que reacciona como si aquél suceso que se hace presente durante el sueño de verdad estuviera suciendiendo en la vida real. Por eso cuando sueñas con un examor, es posible que despiertes con la sensación de que aún tienes sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando un hombre sueña contigo?

¿Qué significa que un hombre te diga que soñó contigo?

Cuando un hombre está interesado en una mujer sus acciones lo delatan. Puede ser que no te quite la mirada de encima, que se haga presente mediante mensajes, reacciones o likes, o bien, que te diga que soñó contigo. Debe quedar claro que esto no siempre es una declaración de amor, pero es una señal de que le interesas, pues te está haciendo saber que has estado en su mente. Los sueños funcionan como un puente entre el consciente y el inconsciente, por lo que en ocasiones suelen revelar sentimientos de amor y de deseo.

Estos son los principales motivos por los que un hombre sueña con una mujer:

Deseo

Es posible que dicho hombre tenga deseos de verte, de tener una relación cercana o incluso de tener intimidad contigo. Y es que los sueños húmedos son muy frecuentes entre el género masculino.

¿Qué significa que un hombre te diga que soñó contigo? Getty Images

Curiosidad

Hay algo en ti que le genera misterio. Quiere conocerte más y busca aprender a descifrarte, es por eso que en ocasiones te cuelas en sus sueños. A los hombres

Tiene algo pendiente contigo

Quizá sueña contigo porque hay algo inconcluso entre ustedes, puede ser una conversación sobre temas laborales, sociales o sentimentales. ¿Quedó algo pendiente con ese hombre? Puede ser la razón por la que apareces en sus sueños.