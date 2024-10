Qué significa que un hombre tarde mucho tiempo en llegar al orgasmo durante una relación sexual

Dicen que entre más tiempo dure una relación sexual, más satisfactoria será, pero los extremos no son deseables y en ocasiones retardar el orgasmo llega a ser frustrante e incluso incómodo.

De acuerdo a los expertos, el acto sexual no determina qué tan placentero es el mismo, por lo que no hay una respuesta que revele cuánto tiempo deba durar una relación íntima. Sin embargo, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine en 2008 y realizado por los terapeutas sexuales, Corty y Guardini, nos dio una idea del tiempo que debe durar el sexo para que sea “adecuado":



Corto: 1 a 2 minutos

Adecuado: 3 a 7 minutos

Deseable: 7 a 13 minutos

Largo: Más de 30 minutos

Pero ¿qué significa que un hombre tarda demasiado tiempo en llegar al climax durante el sexo?

La eyaculación precoz se presenta cuando el semen sale del cuerpo antes de lo deseado durante las relaciones sexuales y se da principalmente por un estado de ansiedad, hipersensibilidad de la piel peniana u otros factores psicológicos. Por el contrario, ¿qué sucede cuando un hombre tarda demasiado tiempo en eyacular?

Factores psicológicos

El estrés, la ansiedad y la presión por tener buen rendimiento en la cama pueden influir en que un hombre no logre llegar fácilmente al orgasmo. Esto limita la concentración y promueve la inseguridad lo que fomenta una eyaculación tardía.

Problemas de salud

Algunas condiciones médicas o enfermedades como la diabetes, problemas en la tiroides o la esclerosis múltiple pueden contribuir a que los músculos involucrados en la eyaculación se vean afectados, retardando el orgasmo durante el sexo.

Consumo de alcohol

Si un hombre está alcoholizado durante la relación sexual, es posible que la sensibilidad disminuya y que por lo tanto se le dificulte alcanzar el clímax.

Edad

Mientras más maduro sea un hombre, más problemas de eyaculación tendrá debido a los cambios hormonales y el flujo sanguíneo que presenta su cuerpo debido a la edad.

Eyaculación retardada

Se trata de una disfunción sexual en la que el hombre, a pesar de tener una erección y una correcta estimulación, presenta incapacidad para eyacular de forma natural durante el sexo,